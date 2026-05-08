Президент Уруш фахрийларини зиёрат қиди
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент посетил Главный военный клинический госпиталь Вооруженных Сил, где навестил участников Второй мировой войны.
Бугун Ўзбекистонда 60 нафар Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари, фронт орти меҳнат фахрийлари ҳамда Ленинград қамалида бўлганлар бор.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қуролли Кучлар Бош ҳарбий клиник госпиталида Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари ва меҳнат фронти фахрийларини зиёрат қилиб, байрам билан табриклади.
Давлат раҳбари Акмал ота Акрамов, Вера Журавская, Ҳасанбой ота Халматов ва Владимир Алексейков билан дилдан суҳбатлашди. Нуронийларнинг ҳол-аҳволи ва саломатлиги билан қизиқди. Уларнинг машаққатли ҳаёт йўли ҳамда кўрсатган жасоратларини алоҳида эътироф этди.
– Сизлар тарихнинг жонли гувоҳи, матонат тимсолисизлар. Сиздек табаррук инсонлар билан учрашиш, ўгитларингизни тинглаш бизга катта маънавий куч бағишлайди. Халқимиз сизлар билан ҳақли равишда фахрланади. Бугунги тинч ва озод кунлар, авлодларнинг бахтиёр истиқболи сизларнинг мислсиз фидокорлигингиз маҳсулидир. Сизларнинг ибратли ҳаёт йўлингиз ёшларимиз учун ҳақиқий матонат мактабидир, – деди Шавкат Мирзиёев.
Президентнинг 2026 йил 16 апрелдаги қарорига мувофиқ, уруш ва меҳнат фахрийларига юксак даражада эҳтиром кўрсатилмоқда.
Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари, фронт орти фахрийлари ҳамда мустақиллик йилларида хизмат бурчини бажариш чоғида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчиларнинг оила аъзолари давлатимизнинг доимий ғамхўрлигида. Уларга моддий ва маънавий кўмак бериш баробарида саломатликларини тиклаш учун республикамизнинг энг яхши санаторийларига имтиёзли йўлланмалар ажратилган.
Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда 60 нафар Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари, фронт орти меҳнат фахрийлари ҳамда Ленинград қамалида бўлганлар бор.
