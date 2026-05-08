Ўзбекистон олтин заҳиралари
2026 йилнинг 1 май ҳолатига Ўзбекистон жами олтин-валюта заҳиралари ҳажми 70,8 млрд долларни ташкил қилган. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон халқаро олтин-валюта заҳираларида олтин миқдори мунтазам ўсиб келмоқда. Хусусан 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига қиймати 55 млрд доллар бўлган 12,6 млн. унция олтин бўлган бўлса, 1 май ҳолатига келиб олтин заҳиралар қиймати 61,5 млрд долларга етган, заҳиралар ҳажми эса 13,3 млн унцияга етган. 2026 йилнинг 1 май ҳолатига Ўзбекистон жами олтин-валюта заҳиралари ҳажми 70,8 млрд долларни ташкил қилган. Шундан 61,5 млрд - олтин ҳисобига тўғри келмоқда.Батафсил инфографикада танишинг.
