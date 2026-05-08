Эрон АҚШнинг Арманистондаги транспорт лойиҳасида иштирок этишига шубҳа билан қарамоқда
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ ва Исроил ҳужумига учраган Эрон атрофидаги кескинликнинг кучайиши натижасида юзага келган Яқин Шарқ инқирози тўлқинлари Жанубий Кавказга ҳам етиб бормоқда. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 8 май – Sputnik. Теҳрон АҚШнинг Эроннинг шимолий чегараси яқинидаги транспорт лойиҳасида иштирок этишига потенциал хавф нуқтаи назаридан қарайди, деди Россиянинг Арманистондаги элчиси Сергей Копиркин "Иравунк" ("Қонун") нашрига берган интервьюсида.Унинг сўзларига кўра, глобал иқтисодиёт учун асосий сув йўлларидан бири - Ҳормуз бўғози атрофидаги ҳозирги кескинликлар ҳамманинг оғзида ва ёқилғи, ўғит ва озиқ-овқатнинг глобал нархларининг кескин кўтарилиши Жанубий Кавказ мамлакатларига ҳам таъсир қилиши аниқ.2025 йил 8 августда Арманистон ва Озарбайжон етакчилари Никол Пашинян ва Илҳом Алиевнинг АҚШ президенти Доналд Трамп билан учрашувидан сўнг, Арманистон томони Қўшма Штатлар ва учинчи томонлар билан "Халқаро тинчлик ва фаровонлик учун Трамп коридори"ни ташкил этиш бўйича ҳамкорлик қилишга келишиб олган эди. Эрон чегараси яқинида жойлашган ушбу йўналиш Озарбайжоннинг асосий ҳудудини Арманистон ҳудуди орқали Нахчивон автоном анклави билан боғлашга қаратилган.
