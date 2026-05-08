Апрелда озиқ-овқат нархи қандай ўзгарди?
Апрель ойида гўшт, тухум, картошка нархлари ўсиши қайд этилди. 08.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-08T14:42+0500
Апрель ойида бир қатор озиқ-овқат маҳсулотлари нархи ўзгариш қайд этди, деб маълум қилди Статистика қўмитасиХусусан, ўтган ойга нисбатан картошка нархи +6,5%, олма +4,5%, сабзи +3,2%, қўй гўшти +3,7%, тухум +3,6% ва мол гўхти +3,2% ўсиши қайд этилган. Шу билан бирга, помидор -2,4%, пиёз -2,7%, парранда гўшти - 1,4% пасайиши қайд этилди.Батафсил - инфографикада танишинг.
