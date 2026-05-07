Ўзбекистонда қанча Улуғ Ватан уруши фахрийлари қолган
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда Улуғ Ватан уруши фахрийлари ва уларга тенглаштирилган шахслар сони 60 нафарни ташкил этмоқда. Уларнинг энг кўпи Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида яшайди.
2026-05-07T19:21+0500
Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда Улуғ Ватан уруши фахрийлари ва уларга тенглаштирилган шахслар сони 60 нафарни ташкил этади.Уларнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида яшайди — 28 нафар. Яна 11 нафари Тошкент вилоятида истиқомат қилади. Сирдарё, Навоий вилоятлари ва Қорақалпоғистонда эса бундай тоифадаги фахрийлар қолмаган.Умумий ҳисобда 14 нафар фахрий бевосита жанговар ҳаракатлар қатнашчиси ҳисобланади. Шунингдек, мамлакатда 19 нафар собиқ концлагерь маҳбуси ва Ленинград қамалидан омон қолган 13 нафар фахрий истиқомат қилмоқда.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
19:21 07.05.2026
Ўзбекистонда Улуғ Ватан уруши фахрийлари ва уларга тенглаштирилган шахслардан 60 нафари қолгани маълум қилинди.
Уларнинг энг кўпи Тошкент шаҳрида яшайди — 28 нафар. Яна 11 нафари Тошкент вилоятида истиқомат қилади. Сирдарё, Навоий вилоятлари ва Қорақалпоғистонда эса бундай тоифадаги фахрийлар қолмаган.
Умумий ҳисобда 14 нафар фахрий бевосита жанговар ҳаракатлар қатнашчиси ҳисобланади. Шунингдек, мамлакатда 19 нафар собиқ концлагерь маҳбуси ва Ленинград қамалидан омон қолган 13 нафар фахрий истиқомат қилмоқда.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
