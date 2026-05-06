Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украина аҳолиси Россия билан можародан кўра коррупцияни каттароқ таҳдид деб баҳолади
КМИС сўровига кўра, украиналикларнинг 54 фоизи ҳокимиятдаги коррупцияни мамлакат тараққиёти учун Россия билан можародан каттароқ таҳдид деб баҳолаган.
КХСИ сўровида украиналикларнинг 54 фоизи ҳокимиятдаги коррупцияни мамлакат тараққиёти учун Россия билан можародан каттароқ таҳдид деб атаган.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Украина фуқароларининг ярмидан кўпи ҳокимиятдаги коррупцияни мамлакат тараққиёти учун Россия билан можародан каттароқ таҳдид деб ҳисоблайди. Бу ҳақда РИА Новости Киев халқаро социология институти — КХСИ сўровига таяниб хабар берди.
КХСИ маълумотига кўра, сўровда қатнашганларнинг 54 фоизи ҳокимиятдаги коррупцияни Украина тараққиёти учун каттароқ таҳдид деб баҳолаган. 39 фоиз респондент эса Россия билан можарони каттароқ таҳдид деб ҳисоблаган. Яна 7 фоиз иштирокчи жавоб беришга қийналган.
Сўров 2026 йил 20–27 апрель кунлари орқали ўтказилган. Статистик хатолик кўрсаткичга қараб 1,8–4,1 фоиз атрофида бўлган.
Тадқиқотда респондентларнинг Владимир Зеленскийга ишонч даражасига қараб жавоблар фарқ қилгани ҳам қайд этилган. Зеленскийга ишонмайдиганлар орасида коррупцияни каттароқ таҳдид деб ҳисобловчилар улуши юқорироқ бўлган.

Маълумот учун: КХСИ Украинадаги энг кўп иқтибос қилинадиган социологик марказлардан бири ҳисобланади. Институт 1990 йилда ташкил этилган ва мунтазам равишда жамоатчилик фикри бўйича сўровлар ўтказади.

