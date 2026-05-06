Украина аҳолиси Россия билан можародан кўра коррупцияни каттароқ таҳдид деб баҳолади

ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Украина фуқароларининг ярмидан кўпи ҳокимиятдаги коррупцияни мамлакат тараққиёти учун Россия билан можародан каттароқ таҳдид деб ҳисоблайди. Бу ҳақда РИА Новости Киев халқаро социология институти — КХСИ сўровига таяниб хабар берди.КХСИ маълумотига кўра, сўровда қатнашганларнинг 54 фоизи ҳокимиятдаги коррупцияни Украина тараққиёти учун каттароқ таҳдид деб баҳолаган. 39 фоиз респондент эса Россия билан можарони каттароқ таҳдид деб ҳисоблаган. Яна 7 фоиз иштирокчи жавоб беришга қийналган.Тадқиқотда респондентларнинг Владимир Зеленскийга ишонч даражасига қараб жавоблар фарқ қилгани ҳам қайд этилган. Зеленскийга ишонмайдиганлар орасида коррупцияни каттароқ таҳдид деб ҳисобловчилар улуши юқорироқ бўлган.
Сўров 2026 йил 20–27 апрель кунлари орқали ўтказилган. Статистик хатолик кўрсаткичга қараб 1,8–4,1 фоиз атрофида бўлган.
Маълумот учун: КХСИ Украинадаги энг кўп иқтибос қилинадиган социологик марказлардан бири ҳисобланади. Институт 1990 йилда ташкил этилган ва мунтазам равишда жамоатчилик фикри бўйича сўровлар ўтказади.