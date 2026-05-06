Колумбия президенти: 7 минг колумбиялик Украинада беҳуда ҳалок бўлмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Колумбия президенти Густаво Петро 7 минг колумбиялик Украинада жанг қилаётганини айтди. У Колумбия “ўлим экспортчиси” бўлишни истамаслигини таъкидлади.
2026-05-06T13:21+0500
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Колумбия президенти Густаво Петро 7 минг колумбиялик Украинада жанг қилаётганини ва беҳуда ҳалок бўлаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, мамлакат "ўлим экспортчиси" бўлишни истамайди.
Густаво Петронинг сўзларига кўра, 7 минг колумбиялик ҳарбий тайёргарлик билан “бегона урушда” жанг қилмоқда ва Украинада ҳалок бўлмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Колумбия президенти Густаво Петро 7 минг колумбиялик Украинада жанг қилаётганини ва беҳуда ҳалок бўлаётганини айтди
. Унинг таъкидлашича, мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамайди.
“Етти минг колумбиялик ҳарбий тайёргарлик билан бегона урушда жанг қилмоқда ва Украинада маъносиз ҳалок бўлмоқда. Биз ўлим экспортчиси бўлишни хоҳламаймиз”, — деб ёзди Петро X ижтимоий тармоғида.
У, шунингдек, Колумбияда ёлланма аскарлик қонун билан тақиқланганини эслатди.
“Ёлланма аскарлик қонун билан тақиқланган”, — деди у.
Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияга қўшилиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини ратификация қилган эди.
РИА Новостига кўра, Петронинг бу баёноти Россиянинг Боготадаги элчиси Николай Тавдумадзенинг Украинага ёлланма аскар сифатида кетаётган колумбияликлар сони юқори даражада қолаётгани ҳақидаги сўзларидан кейин янгради.
РИА Новостига колумбияликларни Украина ва Яқин Шарққа ёллаш бозори билан боғлиқ манбанинг билдиришича
, бундай можароларда иштирок этишга оғир моддий аҳвол ва юқори маош ваъдалари таъсир кўрсатиши мумкин.
“Агар колумбияликларни, масалан, Хитой томонида жанг қилиш учун ёллайдиган компания очилса, улар бунга рози бўлади. Агар Япония учун жанг қилишга чақиришса, Япония учун ҳам жанг қилишга кетади”, — деди агентлик суҳбатдоши.