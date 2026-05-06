Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260506/kolumbiyalik-ukraine-behuda-halok-57352182.html
Колумбия президенти: 7 минг колумбиялик Украинада беҳуда ҳалок бўлмоқда
Колумбия президенти: 7 минг колумбиялик Украинада беҳуда ҳалок бўлмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Колумбия президенти Густаво Петро 7 минг колумбиялик Украинада жанг қилаётганини айтди. У Колумбия “ўлим экспортчиси” бўлишни истамаслигини таъкидлади.
2026-05-06T13:21+0500
2026-05-06T13:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунё янгиликлари
ёлланма
дунёда
колумбия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57351995_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_e49eb9115daba8537327328c8119399d.jpg
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Колумбия президенти Густаво Петро 7 минг колумбиялик Украинада жанг қилаётганини ва беҳуда ҳалок бўлаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамайди.У, шунингдек, Колумбияда ёлланма аскарлик қонун билан тақиқланганини эслатди.Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияга қўшилиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини ратификация қилган эди.РИА Новостига кўра, Петронинг бу баёноти Россиянинг Боготадаги элчиси Николай Тавдумадзенинг Украинага ёлланма аскар сифатида кетаётган колумбияликлар сони юқори даражада қолаётгани ҳақидаги сўзларидан кейин янгради.РИА Новостига колумбияликларни Украина ва Яқин Шарққа ёллаш бозори билан боғлиқ манбанинг билдиришича, бундай можароларда иштирок этишга оғир моддий аҳвол ва юқори маош ваъдалари таъсир кўрсатиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260129/kolombia-yollanma-ukraine-55352415.html
украина
колумбия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/06/57351995_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3d9ad8b8f3b0e210229148bb073b6870.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, дунё янгиликлари, ёлланма, дунёда, колумбия
украина, дунё янгиликлари, ёлланма, дунёда, колумбия

Колумбия президенти: 7 минг колумбиялик Украинада беҳуда ҳалок бўлмоқда

13:21 06.05.2026
© AP Photo / Andriy AndriyenkoКолумбийские наемники. Архивное фото
Колумбийские наемники. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Oбуна бўлиш
Густаво Петронинг сўзларига кўра, 7 минг колумбиялик ҳарбий тайёргарлик билан “бегона урушда” жанг қилмоқда ва Украинада ҳалок бўлмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik. Колумбия президенти Густаво Петро 7 минг колумбиялик Украинада жанг қилаётганини ва беҳуда ҳалок бўлаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, мамлакат “ўлим экспортчиси” бўлишни истамайди.
“Етти минг колумбиялик ҳарбий тайёргарлик билан бегона урушда жанг қилмоқда ва Украинада маъносиз ҳалок бўлмоқда. Биз ўлим экспортчиси бўлишни хоҳламаймиз”, — деб ёзди Петро X ижтимоий тармоғида.
У, шунингдек, Колумбияда ёлланма аскарлик қонун билан тақиқланганини эслатди.
“Ёлланма аскарлик қонун билан тақиқланган”, — деди у.
Март ойида Колумбия 1989 йилги ёлланма аскарларни ёллаш, улардан фойдаланиш, молиялаштириш ва ўқитишга қарши халқаро конвенцияга қўшилиш тўғрисидаги қонун лойиҳасини ратификация қилган эди.
РИА Новостига кўра, Петронинг бу баёноти Россиянинг Боготадаги элчиси Николай Тавдумадзенинг Украинага ёлланма аскар сифатида кетаётган колумбияликлар сони юқори даражада қолаётгани ҳақидаги сўзларидан кейин янгради.
РИА Новостига колумбияликларни Украина ва Яқин Шарққа ёллаш бозори билан боғлиқ манбанинг билдиришича, бундай можароларда иштирок этишга оғир моддий аҳвол ва юқори маош ваъдалари таъсир кўрсатиши мумкин.

“Агар колумбияликларни, масалан, Хитой томонида жанг қилиш учун ёллайдиган компания очилса, улар бунга рози бўлади. Агар Япония учун жанг қилишга чақиришса, Япония учун ҳам жанг қилишга кетади”, — деди агентлик суҳбатдоши.

Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Колумбиялик ёлланма: Украинага келган 120 кишилик гуруҳдан бугун ўн нафари ҳам яроқли эмас
29 Январ, 17:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0