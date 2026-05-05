Вена марказида Ғалаба кунига бағишланган концерт бўлиб ўтади
9 май куни Вена марказидаги Шварценбергплатс майдонида, совет жангчилари ёдгорлиги олдида Ғалаба кунига бағишланган концерт бўлиб ўтади.
9 май куни Вена марказида, совет жангчилари ёдгорлиги ёнида Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тантанали концерт ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. 9 май куни Австрия пойтахти Вена марказида Ғалаба кунига бағишланган тантанали концерт бўлиб ўтади. Тадбир Шварценбергплац майдонида, совет жангчилари ёдгорлиги ёнида ташкил этилади.
Концерт Россиянинг Австриядаги элчихонаси ташаббуси билан ўтказилади. Тадбир маҳаллий вақт билан соат 16:30 да бошланади.
Австрия пойтахти аҳолиси ва меҳмонлари олдида “Орфей” Телерадиомарказнинг Н.Н. Некрасов номидаги рус халқ чолғулари академик оркестри етакчи солистлари чиқиш қилади. Концерт оркестр директори А.А. Степаненко бошчилигида ўтади.
“Орфей” хабарига кўра, концертда “Синий платочек”, “Тёмная ночь”, “Смуглянка” каби Улуғ Ватан уруши йиллари билан боғлиқ машҳур куй-қўшиқлар янграйди. Шунингдек, Иоганн Штрауснинг “Трик-трак” полькаси, “Чардаш” ва “Калинка” ҳам ижро этилиши режалаштирилган.
Саҳнага Андрей Степаненко, Константин Захарато, Александр Шмойлов каби ижрочилар чиқади. Шунингдек, Баден мусиқали театри тенори Али Магомедов “Смуглянка”ни ижро этади.
Концерт Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тадбирлар дастурининг марказий воқеаларидан бири бўлиши айтилмоқда.
Маълумот учун, совет қўшинлари Венани 1945 йил апрелида озод қилган. Орадан бир неча ой ўтиб, Шварценбергплац майдонида совет жангчилари хотирасига ёдгорлик ўрнатилган.