Узоқ йил намунали меҳнат қилган фуқароларга солиқ ва коммунал имтиёзлари берилиши мумкин
Қонун лойиҳасида фахрийларга санаторийда бепул даволаниш, коммунал тўловлар учун компенсация, солиқ ва пенсия имтиёзлари бериш назарда тутилган. 05.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари “Фахрийлар тўғрисида”ги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.Лойиҳага кўра, муайян соҳа, тармоқ ёки касбда узоқ йиллар давомида намунали меҳнат қилиб, давлат ва жамият эътирофига сазовор бўлган фуқароларга “фахрий” мақоми берилиши мумкин.Мазкур мақомни олган фуқароларга қуйидаги ҳуқуқлар берилиши назарда тутилмоқда:Қонун лойиҳаси билан фахрийлар мақоми, тоифалари, уларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида масъул вазирлик ва идораларнинг ваколатлари белгилаб қўйилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари “Фахрийлар тўғрисида”ги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди
Лойиҳага кўра, муайян соҳа, тармоқ ёки касбда узоқ йиллар давомида намунали меҳнат қилиб, давлат ва жамият эътирофига сазовор бўлган фуқароларга “фахрий” мақоми берилиши мумкин.
Мазкур мақомни олган фуқароларга қуйидаги ҳуқуқлар берилиши назарда тутилмоқда:
санаторий-курорт ва соғломлаштириш муассасаларида бепул даволаниш;
уй-жой коммунал хизматлари учун компенсация тўловлари олиш;
солиқ ва пенсияга оид имтиёзлардан фойдаланиш;
амбулатор даволанишда дори воситалари билан имтиёзли таъминланиш;
спорт, театр, музей ва маданий мерос объектлари хизматларидан имтиёзли фойдаланиш.
Қонун лойиҳаси билан фахрийлар мақоми, тоифалари, уларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида масъул вазирлик ва идораларнинг ваколатлари белгилаб қўйилмоқда.