Маош кечиктирилса, ходимга компенсация тўланиши мумкин
Қонунчилик палатасида биринчи ўқишда қабул қилинган лойиҳага кўра, маош кечиктирилган ҳар бир кун учун ходимга компенсация тўлаш тартиби аниқлаштирилмоқда.
2026-05-05T13:04+0500
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари меҳнат муносабатларини такомиллаштиришга қаратилган қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди.Лойиҳада иш берувчи иш ҳақини тўлаш муддатини бузган тақдирда, ҳар бир кечиктирилган кун учун ходимга пулли компенсация тўлаш тартибини аниқлаштириш назарда тутилган.Шунингдек, ҳужжат билан қуйидаги ўзгаришлар таклиф этилмоқда:— ишга қабул қилишда талаб этиладиган ҳужжатлар рўйхатини қисқартириш;— ишга киришда асосан шахсий идентификация рақамини талаб қилиш;— электрон меҳнат дафтарчасидан кўчирма бериш талабини бекор қилиш;— электрон рақамли имзо ёки Face ID орқали тасдиқланган ҳужжатларни қўлда имзоланган ҳужжатлар билан тенглаштириш;— меҳнат жараёнида тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш ҳамда жабрланган ходимларни ҳимоя қилиш.
