Ўзбекистонда бензин ва дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ошди
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда 313,2 минг тонна бензин ва 280,9 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилди. Ўтган йилга нисбатан ҳар икки кўрсаткич ошган.
Ўзбекистонда бензин ва дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ошди
14:39 04.05.2026 (янгиланди: 14:45 04.05.2026)
2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 2,9 фоизга, дизель ёқилғиси эса 54,3 фоизга ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда 246,1 триллион сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.
Шу даврда 313,2 минг тонна автомобиль бензини ва 280,9 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилди.
2025 йилнинг мос даврига нисбатан бензин ишлаб чиқариш 2,9 фоизга, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш эса 54,3 фоизга ошган.