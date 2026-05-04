Мирзиёев ОТБга сунъий интеллект бўйича янги дастур таклиф қилди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступает на заседании Совета управляющих АБР, проходящем в Самарканде
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент ОТБ йиғилишида сунъий интеллектни ривожлантириш, Тошкентда рақамли магистраль марказини очиш ва “яшил” энергия улушини ошириш ташаббусларини илгари сурди.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Самарқандда ўтаётган Осиё тараққиёт банки (ОТБ) Бошқарувчилари кенгашининг 59-йиллик йиғилишида Ўзбекистон иқтисодиёти, сунъий интеллект, рақамли инфратузилма ва “яшил” энергетика бўйича устувор режалар ҳақида сўз юритди.
Мирзиёев ЖСТ прогнозларига таяниб, 2040 йилга бориб сунъий интеллект халқаро савдо айланмасини қўшимча 40 фоизга ошириши мумкинлигини таъкидлади..
Ўзбекистонда суннъий интеллект йўналишда бир қатор ташаббуслар амалга оширилмоқда:
— Сунъий интеллект хабини ташкил этиш бошланган;
— иқтисодиёт тармоқларида 200 дан ортиқ AI лойиҳалари устида ишланмоқда;
— ҳудудларда дата-марказлар, суперкомпьютерлар ва сунъий интеллект лабораторияларини кўпайтириш режалаштирилган;
— “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари”ни тайёрлаш дастурлари амалга оширилмоқда.
— иқтисодиёт тармоқларида 200 дан ортиқ AI лойиҳалари устида ишланмоқда;
— ҳудудларда дата-марказлар, суперкомпьютерлар ва сунъий интеллект лабораторияларини кўпайтириш режалаштирилган;
— “Беш миллион сунъий интеллект етакчилари”ни тайёрлаш дастурлари амалга оширилмоқда.
Мирзиёев ОТБ шафелигида ривожланаётган мамлакатларда сунъий интеллект кўламини ошириш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқишни таклиф қилди.
Шунингдек, Ўзбекистон банкнинг “Осиё учун рақамли магистраль” ташаббусига қўшилиши маълум қилинди. Президент Тошкентда ушбу ташаббуснинг минтақавий мувофиқлаштириш марказини очиш таклифини илгари сурди.
Давлат раҳбари рақамли технология ва сунъий интеллект ривожланиши энергияга бўлган эҳтиёжни кескин ошираётганига ҳам эътибор қаратди.
Унинг таъкидлашича, 2030 йилга бориб дата-марказларнинг электр энергиясига талаби ҳозиргидан 2-3 баробар ошади. Шу сабабли арзон, ишончли ва “яшил” энергия таклиф қила оладиган давлатлар глобал бозорда рақобатбардош бўлади.
Ўзбекистон бу йўналишда 5,6 минг мегаваттлик шамол ва қуёш электр станцияларини ишга тушириб, генерацияда “яшил” энергия улушини 30 фоизга етказган. 2030 йилга бориб бу кўрсаткични 54 фоизга етказиш режалаштирилган.
2 Декабр 2025, 09:10