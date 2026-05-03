Ўзбекистон ва қўшни давлатларда тонировка қанча туради?
Иссиқ иқлимли Ўзбекистонда автомобиль олд ён ойналарини қорайтиришга тўлов асосида рухсат берилади. Қўшни давлатларда эса тартиб турлича. 03.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-03T10:51+0500
10:49 03.05.2026 (янгиланди: 10:51 03.05.2026)
Иссиқ иқлимли мамлакатларда автомобиль ойналарини қорайтириш кўп ҳайдовчилар учун қулайлик масаласи ҳисобланади. Аммо Марказий Осиё давлатлари ва Россияда бу борада ягона тартиб йўқ.
Ўзбекистонда олд ён ойналарни қорайтириш учун рухсатнома олиш мумкин. Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам шунга ўхшаш тартиб амал қилади — тўлов эвазига тонировкага рухсат берилади.
Қозоғистон, Россия ва Туркманистонда эса талаблар қатъийроқ. Бу давлатларда олд ойна (лобовой) ва олд ён ойналарни қорайтириш бўйича чекловлар мавжуд.
Тафсилотлар ва нархлар Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида