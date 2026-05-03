Осиё ўйинлари ғолиби, 5 карра Ўзбекистон чемпиони Абдусамат Дўрмонов вафот этди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси собиқ футболчиси, “Нефтчи” афсонаси, 5 карра мамлакат чемпиони ва 1994 йилги Осиё ўйинлари ғолиби Абдусамат Дўрмонов вафот этди.
Абдусамат Дўрмонов “Нефтчи” сафида 5 марта Ўзбекистон чемпиони бўлган, 1994 йилги Осиё ўйинларида терма жамоа билан олтин медаль қўлга киритган
ТОШКЕНТ, 6 май — Sputnik.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси собиқ футболчиси, футбол фахрийси Абдусамат Дўрмонов вафот этди. Бу ҳақда Нефтчи футбол клуби матбуот хизмати маълум қилди
Дўрмонов “Нефтчи” клубида узоқ йиллар фаолият юритган, 5 карра Ўзбекистон чемпиони бўлган, 1994 йилги Осиё ўйинларида Ўзбекистон миллий жамоаси сафида ғолибликни қўлга киритган.
Абдусамат Дўрмонов 1965 йил 15 ноябрда Термиз шаҳрида туғилган. У футболчилик фаолиятини 1982 йилда Термизнинг “Автомобилист” жамоасида бошлаган, кейин “Сурхон”, “Локомотив” Чита, “Пахтакор” ва “Нефтчи” клубларида тўп сурган.
Футболчининг энг ёрқин даври Фарғонанинг “Нефтчи” клубида ўтган. У 1992–2002 йилларда “Нефтчи” сафида 274 та учрашувда майдонга тушиб, 15 та гол урган. У “Нефтчи” билан 1992, 1993, 1994, 1995 ва 2001 йилларда Ўзбекистон чемпионатида ғолиб чиққан.
Шунингдек, Дўрмонов “Нефтчи” таркибида 1994 ва 1996 йилларда Ўзбекистон кубогини ҳам қўлга киритган. Бу чемпионатдан алоҳида ўтказиладиган мусобақа ҳисобланади.
У 1992–1994 йилларда Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида 7 та расмий учрашувда иштирок этган. 1994 йил Хиросимада ўтган Осиё ўйинлари финалида Ўзбекистон Хитойни мағлуб этиб, олтин медаль олган. Дўрмонов ўша финалда 90 дақиқа ҳаракат қилган.
Футболчилик фаолиятини якунлагач, у мураббийликка ўтган. 2003 йилдан “Нефтчи”да мураббий сифатида ишлаган, кейин “Ёзёвон Лочинлари” жамоасини бошқарган. 2015 йилдан эса яна “Нефтчи” мураббийлар штабида фаолият юритган.
Дўрмонов футболдаги фаолияти давомида “Шуҳрат” медали билан тақдирланган.