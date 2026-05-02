Yandex Go Ўзбекистонда шаҳарлараро такси хизматини ишга туширди
Yandex Go Ўзбекистонда шаҳарлараро такси хизматини ишга туширди
Шаҳарлараро такси хизмати ҳозирча еттита вилоятлар орасида ишга туширилган. 02.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-02T11:45+0500
2026-05-02T11:45+0500
2026-05-02T11:50+0500
ТОШКEНТ, 2 май – Sputnik. "Yandex Go" такси хизмати Ўзбекистонда бир нечта йўналишларда шаҳарлар орасида такси хизматини ишга туширди, деб хабар бермоқда РИА Новости.Мижоз автомобиль салонидаги тўртта ўриндан биттасини ёки бутун салонни буюртма бериши мумкин. Шунингдек мижоз йўлга чиқиш вақти, ҳайдовчи (исм шариф) ва машинани (давлат белгиси) олдиндан танлаш имконига эга. Маълумот учун Yandex Go (Яндекс Такси) Ўзбекистонда 2018 йил апрель ойидан бери фаолият юритиб келмоқда. 2023 йил декабрь ойида хизмат маҳаллийлаштиришни якунлади ва Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган Yandex Go МЧЖ орқали тегишли солиқларни тўлашни бошлади. Бугунги кунда Яндекс такси хизмати Ўзбекистоннинг 16 шаҳрида мавжуд ва маҳаллий операторлар орасида энг машҳур такси хизматларидан бири бўлиб қолмоқда.Халқаро миқёсда Яндекс такси хизмати Yango бренди остида дунёнинг 25та давлатида фаолият юритмоқда. Булар МДҲдавлатларидан ташқари Туркия, БАА, Сербия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Исроил, Гана, Кот-д'Ивуар, Покистон, Руминия ва бошқалар.
ўзбекистон
ўзбекистон, яндекс такси, такси, хизмат
ўзбекистон, яндекс такси, такси, хизмат
Yandex Go Ўзбекистонда шаҳарлараро такси хизматини ишга туширди
11:45 02.05.2026 (янгиланди: 11:50 02.05.2026)
Шаҳарлараро такси хизмати ҳозирча еттита вилоятлар орасида ишга туширилган.
ТОШКEНТ, 2 май – Sputnik.
"Yandex Go" такси хизмати Ўзбекистонда бир нечта йўналишларда шаҳарлар орасида такси хизматини ишга туширди, деб хабар
бермоқда РИА Новости.
Ҳозирда "Шаҳарлараро" такси хизмати еттита вилоятлар орасида ишламоқда: Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Навоий, Андижон, Фарғона ва Наманганда.
Мижоз автомобиль салонидаги тўртта ўриндан биттасини ёки бутун салонни буюртма бериши мумкин. Шунингдек мижоз йўлга чиқиш вақти, ҳайдовчи (исм шариф) ва машинани (давлат белгиси) олдиндан танлаш имконига эга.
Маълумот учун Yandex Go (Яндекс Такси) Ўзбекистонда 2018 йил апрель ойидан бери фаолият юритиб келмоқда. 2023 йил декабрь ойида хизмат маҳаллийлаштиришни якунлади ва Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган Yandex Go МЧЖ орқали тегишли солиқларни тўлашни бошлади. Бугунги кунда Яндекс такси хизмати Ўзбекистоннинг 16 шаҳрида мавжуд ва маҳаллий операторлар орасида энг машҳур такси хизматларидан бири бўлиб қолмоқда.
Халқаро миқёсда Яндекс такси хизмати Yango бренди остида дунёнинг 25та давлатида фаолият юритмоқда. Булар МДҲдавлатларидан ташқари Туркия, БАА, Сербия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Исроил, Гана, Кот-д'Ивуар, Покистон, Руминия ва бошқалар.