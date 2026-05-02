АҚШ Германиядан аскарларини олиб чиқади
10:58 02.05.2026 (янгиланди: 10:59 02.05.2026)
© Sputnik / Александр Имедашвили / Медиабанкка ўтишСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр".
Пентагон яқин 6-12 ой ичидан Германиядан 5000 нафар Америка қўшинларини олиб чиқиш тўғрисидаги қарорни тасдиқлади
ТОШКЕНТ, 2 май – Sputnik. Пентагон вакили Шон Парнелл РИА Новости агентлигига Пентагоннинг бир йил ичида Германиядан 5000 америкалик қўшинни олиб чиқиш тўғрисидаги қарорини тасдиқлади.
"Ҳарбий котиб (Пит Хегсет - таҳр.) Германиядан тахминан 5000 нафар қўшинни олиб чиқишни буюрди. Бу қарор Департаментнинг Европадаги кучлар ҳолатини батафсил кўриб чиққандан сўнг қабул қилинди ва операциялар театри талаблари, шунингдек, ердаги вазият билан белгиланади", - деди Парнелл РИА Новости сўровига жавобан.
Пентагон шунингдек, қўшинларни олиб чиқиш олти-ўн икки ой давом этишини тасдиқлади. Ҳозирда Германияда 38 000 америкалик аскар жойлашган.
Олдинров Reuters агентлиги АҚШ уруш вазири Пит Хегсет Германиядан қўшинларни олиб чиқиш ҳақида буйруқ бергани ҳақида хабар қилган эди. News Nationнинг Вашингтондаги мухбири Келли Меер манбаларга таяниб хабар беришича, қўшинларни олиб чиқиш қарори Вашингтоннинг Европа иттифоқчилари АҚШ президенти Доналд Трамп кутган "содиқлик даражасини кўрсатмаётгани" билан боғлиқ.
Трамп пайшанба куни Германиядаги Америка кучларини камайтириш имкониятини кўтарган эди. Икки кун олдин у Германия канцлери Фридрих Мерцни Эрон урушидаги позицияси учун қаттиқ танқид қилиб, у нима ҳақида гапираётганини мутлақо тушунмаслигини даъво қилган эди.
Олдинроқ Мерц АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий ҳаракатларига мутлақо қарши бўлганини ва Трампни икки маротаба тўхтатишга уринганини айтган эди. Шунингдек Германия канцлери Ҳўрмуз АҚШ ва Исроил ҳаракатлари оқибатларидан Европа Иттифоқи зарар кўраётганини таъкидлаган эди. Бир неча кун олдин эса Мерц Эрон музокарларда ҳам "АҚШни шармандаларча мағлуб қилганини" айтган эди.
НАТОдаги иттифоқчилари АҚШнинг Эронга ҳужумини қўллаб-қувватламаганидан АҚШ ДОнальд Трамп АҚШ НАТОдан чиқишини жиддий кўриб чиқаётганини эълон қилди. У иттифоқчиларнинг бу ҳаракатини "ўчмас доғ" деб атади ва Қўшма Штатлар НАТО мамлакатларидан ёрдамга муҳтож эмаслигини, улар эса, унинг сўзларига кўра, буни тўхтатиш учун қўлидан келган барча ишни қилаётганини таъкидлади.