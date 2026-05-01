https://sputniknews.uz/20260501/suv-subsidiya-57259066.html
Сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий этганлик учун субсидия берилади
Sputnik Ўзбекистон
Талабгорга белгиланган ҳисоб-китобларга асосан субсидиянинг 50 фоизи олдиндан тўлаб берилади. 01.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
жамият
сув
субсидия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45284998_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61dd37a9de600feebbfa6b25e7475bd4.jpg
ТОШКЕНТ, 1 май — Sputnik. Ўзбекистонда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий этганлик учун субсидия берилади. 28 апрель куни Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга кўра, субсидия Давлат бюджетидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва технология туридан қатъи назар, ҳар бир контурга жорий қилинган технология учун фақат 1 маротаба ажратилади.Талабгор субсидияни олиш учун ўзига тегишли экин ер майдонларини контурлар ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари турлари кесимида белгиланган тартибда Агропорталга киритган бўлиши лозим.Талабгор субсидия ажратилиши учун Агропортал орқали электрон шаклда ариза билан мурожаат қилади.Аризага қуйидагилар илова қилади:Сувни тежайдиган суғориш технологияларини ўз маблағи ҳисобидан жорий қилган талабгорга белгиланган ҳисоб-китобларга асосан субсидиянинг 50 фоизи олдиндан тўлаб берилади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45284998_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43991922c38f68099de2c9b2f04aa04a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, сув, субсидия, ўзбекистон
