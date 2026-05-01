Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси I чоракда қанча бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой ва Россияга тўғри келди.
2026-05-01T19:19+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
инфографика, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси I чоракда қанча бўлди
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой ва Россияга тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 18 млрд долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,7 фоизга ошган.
Ташқи савдо айланмаси ҳажмида:
экспорт – 5,8 млрд доллар (-29,3 %)
импорт – 12,2 млрд долларни (+30,8 %) ташкил этди.
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон жаҳоннинг 170 тадан ортиқ мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (25,6 %), Россия (18,2 %), Қозоғистон (7,2 %), Туркия (3,6 %) ва Афғонистон (2,8 %) ҳиссасига тўғри келди.