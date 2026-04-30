Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260430/bunyodkor-kocha-harakat-cheklanish-57236981.html
Тошкентнинг Бунёдкор шоҳкўчасида кўприк таъмирланиши сабаб ҳаракат қисман чекланади
Тошкентнинг Бунёдкор шоҳкўчасида кўприк таъмирланиши сабаб ҳаракат қисман чекланади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Бунёдкор шоҳ кўчаси ва Чўпон ота кўчалари кесишмасидаги кўприкда 30 апрелдан 16 майгача ҳаракат қисман чекланади. Йўл бутунлай ёпилмайди, фақат битта йўлакда чеклов бўлади.
2026-04-30T09:57+0500
2026-04-30T10:09+0500
тошкент
йўл
жамият
бунёдкор
автомобил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1b/57179509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a32772d9b8b39004f681b2e64f85a34a.jpg
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Тошкентда Бунёдкор шоҳкўчаси ва Чўпон ота кўчалари кесишмасидаги йўл ўтказгичда ҳаракат вақтинча чекланади. Бу ҳақда Тошкент шаҳрида Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази хабар берди.Маълум қилинишича, кўприк устидаги 250 метрлик қисмда қурилиш-монтаж ишлари олиб борилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1b/57179509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e83216a4dde66fffccacabec29b3cc24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, йўл, жамият, бунёдкор, автомобил
тошкент, йўл, жамият, бунёдкор, автомобил

Тошкентнинг Бунёдкор шоҳкўчасида кўприк таъмирланиши сабаб ҳаракат қисман чекланади

09:57 30.04.2026 (янгиланди: 10:09 30.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistanНа проспекте Бунёдкор в Ташкенте появились регулируемые пешеходные переходы рядом с улицей Сугалли ота и рынком "Ипподром"
На проспекте Бунёдкор в Ташкенте появились регулируемые пешеходные переходы рядом с улицей Сугалли ота и рынком Ипподром - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Oбуна бўлиш
Тошкентда Бунёдкор шоҳкўчаси ва Чўпон ота кўчалари кесишмасидаги кўприкда 30 апрелдан 16 майгача ҳаракат қисман чекланади.
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Тошкентда Бунёдкор шоҳкўчаси ва Чўпон ота кўчалари кесишмасидаги йўл ўтказгичда ҳаракат вақтинча чекланади. Бу ҳақда Тошкент шаҳрида Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази хабар берди.
Маълум қилинишича, кўприк устидаги 250 метрлик қисмда қурилиш-монтаж ишлари олиб борилади.
© ЦОДД г.ТашкентаЧастичное ограничение движения по одной полосе на проспекте Бунёдкор
Частичное ограничение движения по одной полосе на проспекте Бунёдкор - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2026
Частичное ограничение движения по одной полосе на проспекте Бунёдкор
© ЦОДД г.Ташкента
Шу сабабли ҳаракат биринчи йўлакда қисман тўхтатилади.
• чеклов 30 апрель соат 08:30 дан бошланади;
• ишлар 16 май соат 17:00 гача давом этади;
• йўл бутунлай ёпилмайди;
• фақат битта ҳаракат йўлагида чеклов бўлади;
• ушбу ҳудудда транспорт оқими секинлашиши мумкин.
Ҳайдовчилардан ўрнатилган йўл белгиларига риоя қилиш сўралди.
Светофор с обратным кольцевым отсчетом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2026
Тошкентда светофор устунлари нега тўлиқ янгиланмоқда — расмий изоҳ
13 Апрел, 09:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0