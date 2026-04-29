“Ёпиқ эшик” кўргазмаси — рассом Умар Ражабов ижодида янги босқич
"Ёпиқ эшик" кўргазмасида рассомнинг сўнгги икки йилда яратган асарлари жамланган бўлиб, уларда хотира, шахсий тажриба ва ички дунё мавзулари акс этган.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. 28 апрель куни Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида рассом Умар Ражабовнинг “Ёпиқ эшик” номли шахсий кўргазмаси очилди.
Кўргазма замонавий ўзбек тасвирий санъатида ўз ўрнига эга бўлган рассом Умар Ражабов ижодининг навбатдаги муҳим босқичини намоён этади. “Ёпиқ эшик” — бу нафақат образли ифода, балки инсон ички дунёси, хотира ва ҳаётий тажриба қатламларини англашга бўлган интилиш.
Умар Ражабов 1985 йил 29 май куни Хоразм вилоятининг Хазорасп туманида туғилган. У 2000–2003 йилларда Урганч шаҳридаги санъат лицейида таҳсил олган. Кейинчалик Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида ўқиб, 2011–2013 йилларда магистратурани тамомлаган.
Бугунги кунда у ушбу институтда педагог сифатида фаолият юритади. 2025 йилдан “Дастгоҳли рангтасвир” кафедраси доценти ҳисобланади.
“Бу кўргазма — ўтмишга қайтиш эмас, балки уни шахсий тажриба ва касбий ўсиш орқали қайта англаш”, — дейди рассом.
Умар Ражабов 2010 йилдан Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси. 2023 йилда Ўзбекистон Маданият вазирлигининг “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланган.
Унинг асарлари Россия, Хитой, Туркия ва бошқа мамлакатлардаги шахсий коллекцияларда сақланади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Умар Ражабовнинг "Ёпиқ эшик" номли шахсий кўргазмаси
Кўргазмада сўнгги икки йил ичида яратилган янги асарлар жамланган. Уларда рассомнинг услубий изланишлари, ранг ва шакл билан тажрибалари яққол кўринади.
Бу Ражабовнинг еттинчи шахсий кўргазмаси бўлиб, унинг ижодий йўлида янги босқични белгилайди. Асарларда анъанавий мотивлар замонавий тафаккур билан уйғунлашиб, тарих ва шахсий тажриба ўртасидаги мулоқотни юзага келтиради.