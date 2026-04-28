Бойсунда нефтли суюқлик дарёга тушгани туфайли 8,5 млрд сўм компенсация ҳисобланди
Сурхондарё вилояти Бойсун туманида қудуқдан чиққан нефтли суюқлик кучли ёғингарчиликдан кейин Хонгаронсойга тушган. Экология қўмитаси 8,5 млрд сўмдан ортиқ компенсация ҳисоблади.
2026-04-28T17:02+0500
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сурхондарё вилояти Бойсун туманида таркибида нефть маҳсулотлари бўлган суюқлик Хонгаронсойга тушгани учун 8,5 миллиард сўмдан ортиқ компенсация ҳисобланди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Қўмита маълумотига кўра, ҳолат Давлат экологик назорати инспекцияси томонидан ўрганилмоқда. Текширув давомида "Surxan Gas Chemical Operating Company" МЧЖ қўшма корхонасига қарашли қудуқдан таркибида нефть маҳсулотлари бўлган суюқлик отилгани аниқланган.Ушбу суюқликнинг табиий сув ҳавзасига тушишининг олдини олиш учун корхона "Eriell Oilfield Services Middle East DMCC" компанияси махсус техникалари ёрдамида 11 та траншея қазган.Етказилган зарар учун Вазирлар Маҳкамасининг 202-сон қарори асосида 8,5 миллиард сўмдан ортиқ компенсация ҳисобланган.Қўмитага кўра, ҳозирда ҳодиса оқибатлари бартараф этилган, сув нефть аралашмасидан тозаланган. Ўрганиш якунлангач, тўпланган материаллар ҳуқуқий баҳо бериш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдим этилади.
17:02 28.04.2026 (янгиланди: 17:04 28.04.2026)
Бойсунда кучли ёмғирдан кейин 1,2 тонна нефтли суюқлик Хонгаронсойга тушган.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Сурхондарё вилояти Бойсун туманида таркибида нефть маҳсулотлари бўлган суюқлик Хонгаронсойга тушгани учун 8,5 миллиард сўмдан ортиқ компенсация ҳисобланди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
Қўмита маълумотига кўра, ҳолат Давлат экологик назорати инспекцияси томонидан ўрганилмоқда. Текширув давомида “Surxan Gas Chemical Operating Company” МЧЖ қўшма корхонасига қарашли қудуқдан таркибида нефть маҳсулотлари бўлган суюқлик отилгани аниқланган.
Ушбу суюқликнинг табиий сув ҳавзасига тушишининг олдини олиш учун корхона “Eriell Oilfield Services Middle East DMCC” компанияси махсус техникалари ёрдамида 11 та траншея қазган.
Бироқ 23 апрель куни Бойсунда кучли ёғингарчилик кузатилган. Оқибатда таркибида нефть маҳсулотлари бўлган 1,2 тонна суюқлик Хонгаронсойга тушган.
Етказилган зарар учун Вазирлар Маҳкамасининг 202-сон қарори асосида 8,5 миллиард сўмдан ортиқ компенсация ҳисобланган.
Қўмитага кўра, ҳозирда ҳодиса оқибатлари бартараф этилган, сув нефть аралашмасидан тозаланган. Ўрганиш якунлангач, тўпланган материаллар ҳуқуқий баҳо бериш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тақдим этилади.