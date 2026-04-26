“Челси” – “Лидс”: бугун Англия кубогининг иккинчи финалчиси аниқланади
Бугун “Челси” ва “Лидс” Англия кубоги ярим финалида тўқнаш келади. Ғолиб жамоа финалда Абдуқодир Ҳусанов тўп сурадиган “Манчестер Сити”га қарши ўйнайди. 26.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-26T17:30+0500
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Бугун Англия кубоги ярим финалида “Челси” ва “Лидс” ўзаро тўқнаш келади. Уэмблидаги баҳс ғолиби финалга йўл олади. Учрашув Тошкент вақти билан 19:00 да Лондондаги “Уэмбли” стадионида бошланади. Фаворит масаласида вазият бир қарашдаги каби оддий эмас. Таркиб ва тажриба жиҳатидан — “Челси”, ҳозирги форма ва руҳий ҳолат бўйича эса “Лидс” хавфлироқ рақиб. Лондон клуби Англия кубогида “Лидс”га қарши олдинги олти тўқнашувнинг барчасида кейинги босқичга чиққан.Аммо жорий ҳолат “Лидс” фойдасига ҳам гапирмоқда. Жамоа сўнгги етти ўйинда мағлуб бўлмади. “Челси” сафида бир қатор йўқотишлар бор. Рис Жеймс, Леви Колвилл, Жейми Гиттенс, Филип Йоргенсен, Михаил Мудрик ва Эстевао учрашувни ўтказиб юбориши кутилмоқда. Коул Палмер ва Жоау Педронинг майдонга тушиши эса охирги ҳолатига боғлиқ.“Лидс”да ҳам айрим йўқотишлар бор, аммо жамоанинг асосий кучи интизомли ўйин, тезкор қарши ҳужумлар ва юқори мотивацияда бўлиши мумкин. Клуб Англия кубоги ярим финалига 39 йилдан кейин илк бор чиқди. Агар бугун ғалаба қозонса, “Лидс” 1972/73 йилдан кейин биринчи марта финалда ўйнаши мумкин.Аммо “Лидс”ни ҳам ҳисобдан чиқариб бўлмайди. Sports Illustrated “Челси”нинг сўнгги пасайиши фонида кўпчилик “Лидс”ни ҳам ярим финалда фаворитлардан бири сифатида кўраётганини ёзди. Бунга жамоанинг яхши формаси ва бу мавсум “Челси”га қарши муваффақиятли ўйинлари сабаб бўлмоқда.Evening Standard эслатишича, “Челси” жорий мавсум “Лидс”ни икки ўйинда ҳам мағлуб эта олмаган: бир учрашувда 3:1 ҳисобида ютқазган, иккинчисида эса 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган.Тахминий таркиблар:“Челси”: Санчес; Ачимпонг, Чалоба, Ҳато, Кукурелья; Энцо Фернандес, Кайседо; Палмер, Жоау Педро, Нету; Делап.“Лидс”: Перри; Стрёйк, Бийол, Родон; Богл, Ампаду, Танака, Гудмундссон; Ааронсон, Окафор; Калверт-Льюин.Бугунги футбол куни шу билан якунланмайди. Тошкент вақти билан 23:45 да Италия А Сериясида “Милан” ва “Ювентус” тўқнаш келади. Бу ўйин ҳам еврокубоклар йўлланмаси учун муҳим аҳамиятга эга: “Милан” 66 очко билан 3-ўринда, “Ювентус” 63 очко билан 4-ўринда бормоқда.
17:29 26.04.2026 (янгиланди: 17:30 26.04.2026)
