Украина дрони Екатеринбургдаги кўп қаватли уйга ҳужум қилди
Ўтган тунда Россия ҳаво ҳужумидан ҳимоя кучлари бир неча вилоятлар устида 127та Украина дронини тутиб олди. 25.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-25T16:58+0500
россия, украина, дрон, ҳужум, ҳаво мудофаа тизими
16:58 25.04.2026 (янгиланди: 17:11 25.04.2026)
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Украина дрони Екатеринбургдаги кўп қаватли уйга ҳужум қилди.
Ҳужуми натижасида қирқ тўртта квартира зарар кўрди, 81 киши эвакуация қилинди, тўққиз киши тиббий ёрдам керак бўлди, деб хабар берди Свердловск вилояти губернатори Денис Паслер.
Вилоят губернатори тиклаш ишларини имкон қадар тезроқ бошлашни буюрди. Фақат битта оила вақтинчалик уй-жойга эҳтиёж бўлган ва улар меҳмонхонага жойлаштирилган. Қолган аҳоли муаммони ўзлари ҳал қилишди, деб қўшимча қилди Паслер.
Ўтган тунда Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Орёл, Смоленск, Ростов, Волгоград, Астрахан, Свердловск ва Челябинск вилоятлари, Татаристон Қрим, Қора денгиз ва Азов денгизи устида 127 та Украина учувчисиз аппаратларини тутиб олди ва йўқ қилди.
Украинанинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига террорчилик ҳужумларига жавобан, Россия Қуролли Кучлари Украинанинг ҳарбий саноат мажмуаси ва ҳарбий нишонларига қатор йирик зарбалар берди
Маҳаллий жамоатчилик гуруҳлари Днепропетровск ва Киев вилоятларига ҳужум саккиз соат давом этганини хабар қилишмоқда. Чернигов ва Суми вилоятларига ҳам зарбалар берилган.