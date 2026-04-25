Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260425/saida-mirziyoeva-urgut-tumaniga-bordi-57134257.html
Саида Мирзиёева Ургут туманига борди
Sputnik Ўзбекистон
"Навоий" оилавий поликлиникасидаги янгиланган туғруқхона 16та қишлоқ аёлларига хизмат кўрсатади. 25.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57134591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4cd7edb6d7dffb005890a3a0df9145cc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57134591_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5acfae837bd43a550f46c6f6dce2f6aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Телеграм/Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева посетила Ургутский район
Саида Мирзиёева посетила Ургутский район - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2026
© Телеграм/Саида Мирзиёева
Oбуна бўлиш
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Администрацияси раҳбари Самарқанд вилоятининг Тойлоқ ва Ургут туманларига борди, деб хабар қилмоқда унинг телеграм канали.

Ургут туманида Саида Мирзиёева янгиланган "Навоий" оилавий поликлиникасини бориб кўрди.

"Президентимиз топшириғига кўра тубдан қайта қурилган "Навоий" оилавий поликлиникасига ҳам бордик. Бу ердаги 16 та қишлоқнинг аёлларига хизмат кўрсатаётган туғруқ бўлими энг замонавий талабларга жавоб беради. Куни кеча ушбу даргоҳда биринчи чақалоқ – Шавкатжон дунёга келди. Мен буни бошлаган барча ишларимизнинг хайрли эканига бир ишора, деб билдим", - дейилади хабарда.

© Телеграм/Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева посетила Ургутский район
Саида Мирзиёева посетила Ургутский район - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2026
Саида Мирзиёева посетила Ургутский район
© Телеграм/Саида Мирзиёева
Эслатиб ўтамиз, ўтган йилнинг декабрь ойида Саида Мирзиёеванинг Ургут туманига ташрифи давомида у ердаги туғруқхонадаги ҳолат танқид қилинган эди.
Шунингдек Президент Администрацияси раҳбари Тойлоқ туманида аҳолини ичимлик суви билан таъминлайдиган сув тармоқлари қандай реконструкция қилинаётгани кўздан кечирди.
© Телеграм/Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева посетила Ургутский район
Саида Мирзиёева посетила Ургутский район - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.04.2026
Саида Мирзиёева посетила Ургутский район
© Телеграм/Саида Мирзиёева
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0