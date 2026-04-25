https://sputniknews.uz/20260425/istemolchilar-asosan-qaysi-sohalardan-arz-qilmoqda-57133690.html
Истеъмолчилар асосан қайси соҳалардан арз қилмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ҳисоботга кўра, мурожаатларининг 95,6% ижобий ҳал этилган. 25.04.2026
2026-04-25T10:11+0500
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
жамият
иқтисод
уй-жой коммунал хизмати
савдо
газ
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/01/22483053_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_e00281cecf9a97b676498c51045dbc1d.jpg
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Ўзбекистон истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерацияси 2026 йилнинг январь–март ойларида истеъмолчилардан келиб тушган арзлар таҳлилини эълон қилди. Унга кўра мурожаатлар асосий қисми қуйидаги соҳаларга оид:Бундан ташқари, алоқа ва интернет хизматлари (1,9%), транспорт (1,9 %) ҳамда соғлиқни сақлаш (1,6 %) соҳалари бўйича ҳам мурожаатлар қайд этилган. Қолган 14 фоиз мурожаатлар бошқа турли соҳаларга тегишли.Маълум бўлишича, ушбу давр мобайнида фуқаролардан жами 4 146 та мурожаат келиб тушган ва уларнинг 3 962 таси (95,6%) ижобий ҳал этилди, дейилади ҳисоботда. Кўрилган чоралар натижасида истеъмолчилар фойдасига 27,3 миллиард сўмдан ортиқ маблағ қайта ҳисоб-китоб қилиниб ундирилган. Шунингдек, истеъмолчилар манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида 86 та мурожаат асосида суд органларига даъво аризалари киритилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/01/22483053_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6e8e67aa9ddea92ef7c11c516a655233.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Истеъмолчилар асосан қайси соҳалардан арз қилмоқда?
Ҳисоботга кўра, мурожаатларининг 95,6% ижобий ҳал этилган.
ТОШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Ўзбекистон истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерацияси 2026 йилнинг январь–март ойларида истеъмолчилардан келиб тушган арзлар таҳлилини эълон қилди.
Унга кўра мурожаатлар асосий қисми қуйидаги соҳаларга оид:
29,3 % — коммунал хизматлар,
5,3 % — электр таъминоти,
Бундан ташқари, алоқа ва интернет хизматлари (1,9%), транспорт (1,9 %) ҳамда соғлиқни сақлаш (1,6 %) соҳалари бўйича ҳам мурожаатлар қайд этилган. Қолган 14 фоиз мурожаатлар бошқа турли соҳаларга тегишли.
Маълум бўлишича, ушбу давр мобайнида фуқаролардан жами 4 146 та мурожаат келиб тушган ва уларнинг 3 962 таси (95,6%) ижобий ҳал этилди, дейилади ҳисоботда.
Кўрилган чоралар натижасида истеъмолчилар фойдасига 27,3 миллиард сўмдан ортиқ маблағ қайта ҳисоб-китоб қилиниб ундирилган.
Шунингдек, истеъмолчилар манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида 86 та мурожаат асосида суд органларига даъво аризалари киритилган.