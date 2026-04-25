https://sputniknews.uz/20260425/aqsh-oliy-sudi-bojlarni-qaytarishni-buyurdi--tramp-afsusda-57141112.html
АҚШ Олий суди божларни қайтаришни буюрди — Трамп афсусда
Sputnik Ўзбекистон
Олий суднинг қарори туфайли Оқ уй 159 миллиард долларни қайтариши керак бўлади. 25.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-25T12:06+0500
ақш
дональд трамп
божхона
иқтисодий уруш
олий суд
қарор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56985060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_994657bbd1bdb7bb8abfe28d2e77779a.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/13/56985060_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9f112464ee8a26afcc610165be0c1b06.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, дональд трамп, божхона, иқтисодий уруш, олий суд, қарор
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Доналд Трамп Олий Суд қарорига кўра Оқ уй учинчи мамлакатларга ноқонуний равишда ундиргани божларни қайтариб бериши кераклигини тан олди.
"Олий суднинг даҳшатли ва бемаъни тариф қарори туфайли ўнлаб йиллар давомида мамлакатимиздан фойдаланиб келган одамлар ва компаниялар энди 159 миллиард долларни қайтиб олишлари керак", - деб ёзди президент ўз ижтимоий тармоғида.
Трам айтишига кўра, суд ўз қарорида "Қўшма Штатлар аллақачон тўланган божларни қайтариши шарт эмас" деб ёзмаганидан афсусда, бу АҚШни бойроқ қилган бўлар эди.
Февраль ойи охирида АҚШ Олий суди Трамп импорт божлари жорий этиш ваколати бермаганлиги ҳақида қарор чиқарди. Унинг ўзи эса фавқулодда ҳолат эълон қилинганини айтиб, миллий хавфсизликка оид барча тарифларни сақлаб қолишга ваъда бериб, аксинча туриб олди. Бунга жавобан у барча мамлакатларга 150 кун давомида қўшимча 10 фоизлик тариф жорий қилди. Эртаси куни у уни 15 фоизга оширди.
Оқ уй қайта сайланганидан деярли дарҳол савдо сиёсатини қатъийлаштира бошлади. Ўтган йилнинг ўрталарига келиб, 200 дан ортиқ мамлакатлардан келган товарларга ўзаро божлар амал қила бошлади. Базавий ставка 10 фоизни ташкил этди, аммо Қўшма Штатлар катта савдо дефицитига эга бўлган бир неча ўнлаб мамлакатлар учун у оширилди.