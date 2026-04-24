Путиннинг G20 саммитида иштирок этиши жуда фойдали бўларди — Трамп
Путиннинг G20 саммитида иштирок этиши жуда фойдали бўларди — Трамп
Sputnik Ўзбекистон
Москванинг саммитда қандай форматда интирок этиши форумга яқинроқ аниқ бўлади — Песков. 24.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-24T12:30+0500
2026-04-24T12:30+0500
2026-04-24T12:30+0500
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sutnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Россия етакчиси Владимир Путиннинг Маямидаги G20 саммитида иштирок этиши жуда фойдали бўлишини айтди.Бироқ, Трамп Путин G20 учрашувига таклиф қилинганми ёки йўқлигини билмаслигини айтди. Шунингдек, у Россия президентининг бўлажак саммитда шахсан иштирок этишига шубҳа билдирди.Вашингтон Пост газетаси пайшанба куни Оқ уй расмийларига таяниб, Трамп Путинни декабрь ойида АҚШ президентининг Маямидаги Дорал гольф курортида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилиш ниятида эканлигини хабар қилди.Бир кун олдин ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Панкин РИА Новости саволига жавобан Россия Қўшма Штатлардаги G20 саммитида энг юқори даражада таклиф қилинганини айтган эди. Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков бир кун олдин Россия президентининг АҚШда бўлиб ўтадиган G20 саммитида иштирок этиши бўйича ҳали қарор қабул қилинмаганлигини, Москванинг қандай форматда вакиллик қилиши форумга яқинроқ аниқ бўлишини айтган эди.
катта йигирматалик (g20), россия, ақш, владимир путин, дональд трамп, саммит
катта йигирматалик (g20), россия, ақш, владимир путин, дональд трамп, саммит
Путиннинг G20 саммитида иштирок этиши жуда фойдали бўларди — Трамп
Москванинг саммитда қандай форматда интирок этиши форумга яқинроқ аниқ бўлади — Песков.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sutnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Россия етакчиси Владимир Путиннинг Маямидаги G20 саммитида иштирок этиши жуда фойдали бўлишини айтди.
"Агар у келса, бу жуда фойдали бўларди", деди Трамп Оқ уйдаги тадбирда журналистларга бу ҳақда берилган саволга жавобан.
Бироқ, Трамп Путин G20 учрашувига таклиф қилинганми ёки йўқлигини билмаслигини айтди. Шунингдек, у Россия президентининг бўлажак саммитда шахсан иштирок этишига шубҳа билдирди.
Вашингтон Пост газетаси пайшанба куни Оқ уй расмийларига таяниб, Трамп Путинни декабрь ойида АҚШ президентининг Маямидаги Дорал гольф курортида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилиш ниятида эканлигини хабар қилди.
Бир кун олдин ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Панкин РИА Новости саволига жавобан Россия Қўшма Штатлардаги G20 саммитида энг юқори даражада таклиф қилинганини айтган эди.
Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков бир кун олдин Россия президентининг АҚШда бўлиб ўтадиган G20 саммитида иштирок этиши бўйича ҳали қарор қабул қилинмаганлигини, Москванинг қандай форматда вакиллик қилиши форумга яқинроқ аниқ бўлишини айтган эди.