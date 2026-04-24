Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260424/ozbekiston-va-turkiya-harbiy-sohada-hamkorlikni-chuqurlashtirishga-intilmoqda-57117174.html
Ўзбекистон ва Туркия ҳарбий соҳада ҳамкорликни чуқурлаштиришга интилмоқда
Ўзбекистон ва Туркия ҳарбий соҳада ҳамкорликни чуқурлаштиришга интилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Икки давлат мудофаа вазирликлари томонидан қўшма тадбирлар ташкил этилмоқда, биргаликда ҳарбий мутахассислар тайёрланмоқда. 24.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-24T09:43+0500
2026-04-24T09:44+0500
ўзбекистон
туркия
ҳарбий
ҳарбий ҳамкорлик
мудофаа вазирлиги
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/18/57116873_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_da08319d38493e633f5b40e6a2539136.jpg
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Холмуҳамедов президент Шавкат Мирзиёевга Туркия билан ҳарбий ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасидаги ишлар ҳақида ахборот берди. Учрашувда Туркия Республикаси Қуролли Кучларининг юқори мартабали вакили ҳам иштирок этди.Икки давлат орасида олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида икки мамлакат мудофаа идоралари ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди.Ҳарбий-техник ҳамкорлик изчил ривожланиб, жумладан, идоралараро алоқалар кенгайиб бораётгани, қўшма тадбирлар ташкил этилиб, ҳарбий мутахассислар тайёрланаётгани алоҳида таъкидланди.Ҳарбий соҳадаги шерикликни янада чуқурлаштириш борасидаги интилиш қатъий экани таъкидланди.
ўзбекистон
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/18/57116873_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_576ad5885eac3356d94ebc39f2ecbd7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, туркия, ҳарбий, ҳарбий ҳамкорлик, мудофаа вазирлиги, шавкат мирзиёев
ўзбекистон, туркия, ҳарбий, ҳарбий ҳамкорлик, мудофаа вазирлиги, шавкат мирзиёев

Ўзбекистон ва Туркия ҳарбий соҳада ҳамкорликни чуқурлаштиришга интилмоқда

09:43 24.04.2026 (янгиланди: 09:44 24.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаТуркия билан ҳарбий ҳамкорлик
Туркия билан ҳарбий ҳамкорлик - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.04.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Икки давлат мудофаа вазирликлари томонидан қўшма тадбирлар ташкил этилмоқда, биргаликда ҳарбий мутахассислар тайёрланмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Ўзбекистон мудофаа вазири Шуҳрат Холмуҳамедов президент Шавкат Мирзиёевга Туркия билан ҳарбий ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасидаги ишлар ҳақида ахборот берди.
Учрашувда Туркия Республикаси Қуролли Кучларининг юқори мартабали вакили ҳам иштирок этди.
Икки давлат орасида олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида икки мамлакат мудофаа идоралари ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди.
Ҳарбий-техник ҳамкорлик изчил ривожланиб, жумладан, идоралараро алоқалар кенгайиб бораётгани, қўшма тадбирлар ташкил этилиб, ҳарбий мутахассислар тайёрланаётгани алоҳида таъкидланди.
Ҳарбий соҳадаги шерикликни янада чуқурлаштириш борасидаги интилиш қатъий экани таъкидланди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0