Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260424/fxx-terrorchilik-hujumi-tayyorlagan-etti-nafar-neofashistlarni-hibsga-oldi-57120144.html
ФХХ террорчилик ҳужуми тайёрлаган етти нафар неофашистларни ҳибсга олди
ФХХ террорчилик ҳужуми тайёрлаган етти нафар неофашистларни ҳибсга олди
Sputnik Ўзбекистон
Террорчилар "Роскомнадзор" раҳбарияти автомобилни портлатишга тайёрланган. 24.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-24T11:27+0500
2026-04-24T17:56+0500
россия
фхх
фашизм
террорчилар
террор
террорчи
украина
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35729111_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d85173ea1153100dcc4f931286b158b6.jpg
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35729111_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80734be59cfcdeabab40584e4e21d5d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ФХХ террорчилик ҳужуми тайёрлаган етти нафар неофашистларни ҳибсга олди

11:27 24.04.2026 (янгиланди: 17:56 24.04.2026)
© Sputnik / Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.04.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Oбуна бўлиш
Террорчилар "Роскомнадзор" раҳбарияти автомобилни портлатишга тайёрланган.
ТОШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Россия Федерал хавфсизлик хизмати "Роскомнадзор" раҳбариятига қарши террористик ҳужум тайёрлашда иштирок этган 7 нафар "ўнг қанот" ва неофашистик мафкура тарафдорларини ҳибсга олди.
"Москва, Уфа, Новосибирск ва Ярославл шаҳарларида ўтказилган операциялар натижасида Украина махсус хизматлари томонидан Телеграм мессенжери орқали ёлланган етти нафар ўнг қанот ва неофашистик мафкура тарафдорлари ҳибсга олинди", - дейилади баёнотда.
ФСБ Жамоатчилик билан алоқалар маркази хабар беришича, Роскомнадзор раҳбарияти ва ходимларига қарши жиноятларнинг айбдорлари чет элдан мувофиқлаштирилган ёш руслар, жумладан, вояга етмаганлардир.
Украина махсус хизматлари Россияда амалга оширилаётган ахборот хавфсизлиги чораларини, жумладан, Телеграмни блокировка қилишни бузишга фаол ҳаракат қилмоқда. Улар ушбу мессенжердан саботаж, террористик, экстремистик ва кибер-фирибгарлик жиноятлари учун фойдаланадилар.
Эслатиб ўтамиз, "Роскомнадзор" Россия ҳуқуқни сақлаш органларининг қонуний талабларини бажармагани, кўплаб фирибгарлик шантаж ва бошқа ноқонуний фаолиятларда фойдаланилаётгани учун Россия ҳудудида Телеграм мессенжери фаолиятини чеклашга қарор қилган эди. 1 апрелдан бошлаб мессенжер фаолияти Россия ҳудудида тўхтатилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0