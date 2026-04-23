"Росатом" ва "Ўзатом" соҳада аёллар ўрнини кенгайтириш бўйича йўл харитасини имзолади
“Росатом” ва “Ўзатом” атом саноатида аёллар ўрнини кенгайтириш бўйича қўшма ҳаракатлар йўл харитасини имзолади. Айни пайтда Ўзбекистон атом тармоғида аёллар улуши қарийб 35 фоизни ташкил этади.
2026-04-23T13:54+0500
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
“Росатом” ва “Ўзатом” аёллар жамоалари атом саноатида хотин-қизлар иштирокини кенгайтиришга қаратилган қўшма ҳаракатлар йўл харитасини имзолади. Бу ҳақда “Росатом” матбуот хизмати хабар берди
Ҳужжат Ўзбекистон ва Россия атом саноати аёлларининг семинар-конференцияси доирасида имзоланди.
Тадбирда Жиззах вилоятида биринчи интеграциялашган АЭС қурилиши лойиҳасида иштирок этаётган ММФИ Миллий тадқиқот ядро университетининг Тошкент филиали раҳбарлари, муҳандислар, лойиҳачилар, ёш мутахассислар ва талабалар қатнашди.
Қайд этилишича, ушбу лойиҳа аёллар учун ишчи ва техник мутахассисликлар бўйича янги касбий имкониятлар яратмоқда.
Айни пайтда Ўзбекистон атом саноатида аёллар улуши қарийб 35 фоизни ташкил этади. Агентлик ва унинг бўлинмаларидаги 263 ходимнинг 94 нафари аёллардир.
Улар иқтисодиёт ва кадрлар соҳаларидан ташқари, ядровий ва радиациявий хавфсизликни таъминлаш, миллий стандартларни ишлаб чиқиш, сифатни бошқариш ва юқори технологияли ускуналарни ишлаб чиқаришда ҳам иштирок этмоқда.
“Росатом” бош директорининг кадрлар бўйича ўринбосари Татьяна Терентьевага кўра, Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорлик нафақат саноат кооперациясини, балки атом соҳасидаги аёллар ўртасидаги профессионал мулоқотни ҳам қамраб олмоқда. У бундай ҳамкорлик қўшма лойиҳалар муваффақияти учун муҳим омил бўлишини таъкидлади.