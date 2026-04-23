Ўрнингга 10 киши жалб қил ва фронтдан “бронь” ол: Украина Рада депутати янги таклиф берди
Украина депутати Фёдор Вениславский тадбиркорлар ва хусусий шахсларга ўзини ёки ходимини “бронь” қилиш ўрнига армия учун 10 нафаргача янги одам жалб этишни таклиф қилди.
2026-04-23T12:16+0500
12:16 23.04.2026 (янгиланди: 12:18 23.04.2026)
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
Украина Олий Радаси депутати Фёдор Вениславский украиналик тадбиркорлар ва бошқа шахсларга ўзини ёки ходимларидан бирини сафарбарликдан вақтинча озод қилиш (“бронь”) эвазига Украина Қуролли Кучлари учун 10 нафаргача янги одам жалб этишни таклиф қилди
"Ukrlifetv"га берган интервьюсида Вениславский айтишича, молиявий имконияти бор шахс ёки корхона ўзини “бронь” қилиш ўрнига рекрутинг орқали уч, беш ёки ўн кишини армияга олиб келиши мумкин. Депутат буни сафарбарликдан шунчаки пул билан қутулишдан кўра адолатлироқ вариант сифатида кўрсатди.
Вениславскийнинг бу баёноти Украинада муҳокама қилинаётган “иқтисодий бронь” механизми фонида янгради. Хусусан, Радада олдин рўйхатдан ўтган қонун лойиҳаларида сафарбарлик тўғрисидаги қонунга “иқтисодий бронь” тушунчасини киритиш ва “бронь” учун махсус йиғим жорий этиш таклиф қилинган.
Бу лойиҳалар 2026 йил 10 февралда кун тартибига киритилган, аммо ҳозирча қўмиталарда кўриб чиқилмоқда.
Вениславскийнинг фикрича, бундай механизм пулга эга ва эга бўлмаганлар ўртасида қўшимча ижтимоий бўлинишни кучайтириши мумкин.
Аввалроқ асирга тушган украиналик ҳарбий хизматчи Николай Герман РИА Новостига бадавлат фуқаролар “бронь” ва бошқа йўллар орқали сафарбарликдан қочаётганини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, оддий одамларда бундай имкониятлар йўқ, пули борлар эса кўпинча мамлакатдан чиқиб кетишни афзал кўради