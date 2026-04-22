Тошкентда SputnikPro: 5 сониялик фокус даврида аудиторияни қандай ушлаб қолиш мумкин
Тошкентда SputnikPro: 5 сониялик фокус даврида аудиторияни қандай ушлаб қолиш мумкин
"SputnikPro"да “Свип инқилоби” мавзусида маъруза ўтказилади. Радио Sputnik дирекцияси раҳбари Маргарита Некрасова аудитория эътиборини жалб қилиш, янгиликни қизиқарли тақдим этиш ва ўқувчини ушлаб қолиш усуллари ҳақида сўз юритади
2026-04-22T17:40+0500
2026-04-22T17:48+0500
sputnikprо, оав, ижтимоий тармоқ, маъруза, "россия сегодня", мултимедиа

17:40 22.04.2026 (янгиланди: 17:48 22.04.2026)
“SputnikPro”да Маргарита Некрасова аудитория диққатини жалб қилиш, янгиликни ўқишга ундайдиган тарзда тақдим этиш ва сарлавҳа ёрдамида ўқувчини ушлаб қолиш механизмлари ҳақида гапиради
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Тошкентда SputnikPRO лойиҳаси доирасида “Svip инқилоби: 5 сониялик эътибор даврида оммавий ахборот воситалари аудиторияни қандай ушлаб туриши мумкин?” мавзусида маъруза ташкил этилади.
Спикер сифатида Sputnik радиоси дирекцияси раҳбари Маргарита Некрасова қатнашади.
Некрасова 2018 йилдан 2024 йилгача у агентликнинг барча платформаларида (сайтлар, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар) яқин хориж мамлакатларида Sputnik мультимедиа контентини яратиш ва ривожлантиришга раҳбарлик қилган.
2021-йилги Россия медиа менежери мукофоти совриндори, 2023 йилда оммавий ахборот воситаларини ривожлантиришдаги хизматлари учун Россия Президентининг фахрий ёрлиғи билан тақдирланган.
Маъруза чоғида тингловчилар аудитория эътиборини жалб қилиш, янгиликни ўқиш ва улашиш истагини уйғотадиган тарзда тақдим этиш, сарлавҳа ва кириш қисми орқали ўқувчини ушлаб қолиш, шунингдек, тез ўзгараётган рақамли муҳитда журналистиканинг профессионал стандартларини сақлаш усуллари ҳақида билиб оладилар.
SputnikPRO модули Тошкентдаги икки олий таълим муассасасида бўлиб ўтади:
28 апрель соат 15:30 да - Пучон университети (Тошкент шаҳри, Қатортол кўчаси, 2-уй, 38А)
29 апрель соат 10:30 да - ЎзДЖТУ (Тошкент шаҳри, Лутфий кўчаси, 8-уй)
Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев

Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир

