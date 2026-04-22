Тошкентда “Георгий тасмаси”ни тарқатиш бошланди
Тошкентда “Георгий лентаси” халқаро акцияси бошланди. Ленталар 22 апрелдан 9 майгача Рус уйида тарқатилади, ташкилотлар эса 20 тадан ортиқ лента учун олдиндан сўров юбориши мумкин
2026-04-22T12:23+0500
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Ўзбекистонда Хотира ва Қадрлаш куни ҳамда Ғалаба куни арафасида “Георгий тасмаси” халқаро акцияси бошланди. Бу ҳақда Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси Telegram каналида маълум қилди
.
Маълум қилинишича, 22 апрелдан 9 майгача Тошкент шаҳридаги Юнус Ражабий кўчаси, 63-уйда жойлашган Рус уйида фуқаролар шахсий фойдаланиш учун георгий лентасини олишлари мумкин.
Ленталар ҳар куни соат 9:00 дан 19:00 гача тарқатилади.
Ташкилотлар учун ҳам ленталар ажратилиши мумкин. Бунинг учун, агар сўралаётган ленталар сони 20 тадан ортиқ бўлса, олдиндан Россотрудничество ваколатхонасининг uzbekistan@rs.gov.ru электрон почтасига мурожаат қилиш сўралган.
Маълумот учун телефон рақами: 71 256 03 75.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, “Георгий тасмаси” акцияси 2005 йилдан бери ўтказиб келинади, унинг шиори — “Георгий тасмаси. Мен эслайман! Мен фахрланаман”. Акция давомида миллионлаб одамлар фахрийлар жасоратига ҳурмат ва миннатдорчилик ифодаси сифатида қора-тўқ сариқ тасма тақишади.