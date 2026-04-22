Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260422/orol-fojia-france-fotograf-erik-gurlan-57058585.html
Орол фожиаси француз фотографи Ерик Гурлан нигоҳида
Sputnik Ўзбекистон
Орол денгизи тақдири ва унинг инсон хотирасидаги ўрнини акс эттирувчи ушбу фотокўргазма замонавий фотография ва тарихий усуллар уйғунлиги орқали яратилган ноёб ижодий лойиҳадир.
2026-04-22T19:25+0500
кўргазма
экология
фото
орол денгизи
франция
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57051711_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_42d7ce5e98154605e05b8885d4df4cab.jpg
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Орол денгизининг тақдири ва унинг инсон хотирасидаги ўрнини акс эттирувчи ушбу фотокўргазма замонавий фотография ва тарихий усуллар уйғунлигида яратилган ноёб ижодий лойиҳадир.Кўргазмада муаллифнинг Орол денгизи ва унинг атрофидаги ҳудудга бағишланган 30 дан ортиқ фотосуратлари намойиш этилди. Лойиҳа орқали нафақат экологик фожеа, балки бу маконнинг ўзига хос ички гўзаллиги ва руҳий хотираси ҳам ёритиб берилган.Фоторассом Эрик Гурлан ўз ишларида XX аср бошлари, тахминан 1920-йиллар фотография техникасига мурожаат қилган. У махсус тарихий объективлар ва “пробка билан суратга олиш” усулидан фойдаланиб, ёруғликни қўлда бошқариш орқали ноёб тасвирлар яратган. Шунингдек, фотоматериал сифатида АҚШдан келтирилган махсус эмульсиялар қўлланган.Лойиҳа Орол денгизи билан боғлиқ инсон тақдири, вақт ўтиши ва йўқолиб бораётган табиий мерос ҳақида чуқур мулоҳазага ундайди. Шу билан бирга, кўргазма Ўзбекистон фотография санъатининг илк намояндаларидан бири Худайберган Девонов хотирасига ҳам бағишланган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57051711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50a7ae9a0ed1cf27bbb361c1b9080f9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Oбуна бўлиш
Эрик Гурланнинг Орол денгизи тақдири, унинг унутилган гўзаллиги ва инсон хотирасидаги ўрнига бағишланган фотокўргазмаси замонавий ёндашув ва тарихий фотография усулларини бирлаштирди.
“Бугун денгиз гўё биз билан хайрлашмоқда. У ўзининг яширин гўзаллиғини очиб бермоқда — деярли унутилган ва кам эсга олинадиган гўзалликни”.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Исчезающий Аральское море в объективе французского фотографа Эрика Гурлана - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0