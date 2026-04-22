“Ютқазган тараф шарт қўя олмайди”: Эрон расмийси АҚШ блокадасига ҳарбий жавоб талаб қилди
Теҳрон Трампнинг ўт очишни тўхтатиш режимини узайтириш қарорини рад этди. Эрон расмийси АҚШ денгиз блокадасини тажовуз давоми деб атаб, ҳарбий жавоб талаб қилди, Tasnim эса янги сценарийни тилга олди.
2026-04-22T11:40+0500
11:38 22.04.2026 (янгиланди: 11:40 22.04.2026)
Теҳрон Трампнинг сулҳни узайтириш қарорини аҳамиятсиз деди: Эрон расмийси АҚШ денгиз блокадасига ҳарбий жавоб талаб қилди, Tasnim эса Эрон-Исроил “яккама-якка” олишуви эҳтимоли ҳақида ёзди
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
АҚШ президенти Дональд Трампнинг Эрон билан ўт очишни тўхтатиш режимини узайтириш ҳақидаги қарори Теҳронда кескин рад этилди
Эрон парламенти раиси маслаҳатчиси Меҳди Муҳаммадий Трампнинг бу қадамини аҳамиятсиз деб атади.
“Трампнинг Эрон билан сулҳни узайтириш тўғрисидаги қарори ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас. Ютқазган томон шартларни белгилай олмайди”, — деб ёзди у Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Муҳаммадийнинг фикрича, АҚШ томонидан денгиз блокадасини сақлаб қолиш оддий босим эмас, балки амалда тўғридан-тўғри тажовузнинг давомидир.
“Денгиз блокадасини давом эттиришнинг зарба беришдан ҳеч қандай фарқи йўқ ва бунга ҳарбий жавоб бериш керак. Бундан ташқари, вақтинчалик сулҳни давом эттириш АҚШга вақтдан ютиш учун керак”, — деди у.
Шу орада Эрон қуролли кучлари ҳам кескин баёнот билан чиқди. Мамлакат ҳарбий қўмондонлиги марказий штаби — “Хотам ал-Анбия”нинг расмий вакили Иброҳим Золфағарий Эрон армияси “аллақачон 100 фоиз жанговар шайлик ҳолатида” эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, “Эронга қарши ҳар қандай ҳаракат содир этилса”, жавоб зудлик билан берилади ва АҚШ ҳамда Исроилга “яна бир, янада оғирроқ сабоқ” берилади.
Эроннинг Tasnim агентлиги эса Теҳрон Вашингтондан ўт очишни тўхтатиш режимини узайтиришни сўрамаганини таъкидлади. Агентлик яна бир диққатга сазовор сценарийни ҳам тилга олди: Вашингтон можародан бир томонлама чиқиб кетиши ва бунинг оқибатида Эрон ҳамда Исроил ўртасидаги деярли “яккама-якка” тўқнашув давом этиши мумкин.
Аввалроқ Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида Эрон таклифлари тақдим этилгунига ва музокаралар якунлангунига қадар ўт очишни тўхтатиш режимини узайтиришини маълум қилган эди. Шу билан бирга, у Яқин Шарқдаги Америка ҳарбий контингенти тўлиқ жанговар шай ҳолатда қолишини билдириб, денгиз блокадасини давом эттириш ҳақида буйруқ берилганини ёзди.
Шу билан бирга, маълумотларга кўра, Трамп вице-президент Жей Ди Вэнснинг Эрон бўйича музокаралар учун Исломободга ташрифини бутунлай бекор қилиш масаласини хусусий тарзда муҳокама қилмоқда.
Кейинроқ Tasnim Теҳроннинг чоршанба куни АҚШ билан музокараларда иштирок этмаслик ҳақидаги қарори қатъий эканини билдирди.
Фонни янада кескинлаштираётган яна бир омил — АҚШ разведкасининг баҳолари. NBC маълумотига кўра, Америка ҳарбий разведкаси маъмуриятнинг Эрон мудофаа ва ҳужум салоҳияти йўқ қилингани ҳақидаги баёнотларига қарамай, Ислом Республикаси ҳали ҳам сезиларли ҳарбий ресурсларни сақлаб қолган деб ҳисоблайди.
Пентагон разведка бошқармаси директори генерал-лейтенант Жеймс Адамснинг Конгрессга тақдим этган кўрсатмаларига кўра, Эрон ўз захирасида АҚШ ва унинг Яқин Шарқдаги иттифоқчилари кучларига таҳдид солиши мумкин бўлган минглаб ракета ва дронларни сақлаб турибди.