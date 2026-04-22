Қизил майдонни безаган Димков ўйинчоғи Тошкентда тақдим этилди
Киров вилояти губернатори Александр Соколов Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Димков ўйинчоғи аввал Москвадаги Қизил майдонни безаганини, ҳозир эса Тошкентда маҳорат дарсларида намойиш этилаётганини айтди.
Россиянинг Киров вилояти губернатори Александр Соколов Димков ўйинчоғининг яратилиш сирлари, унинг ўзбек маданиятига яқин жиҳатлари ва бошқа ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўзлаб берди
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Москвадаги Қизил майдоннинг асосий безакларидан бирига айланган Димков ўйинчоғи энди Тошкентда ҳам тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Киров вилояти губернатори Александр Соколов Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Димков ўйинчоғи Киров вилоятининг энг машҳур ҳунармандчилик рамзларидан бири бўлиб, ҳар бир ҳайкалча тўлиқ қўлда ясалади ва безатилади. Шу боис дунёда икки бир хил ўйинчоқ учрамайди.
Соколов анъанавий технологияга ҳам эътибор қаратди. Унинг айтишича, ҳунармандлар махсус гил (лой)дан фойдаланади, унинг қазиб олинадиган жойлари эса сир сақланади.
Димков ўйинчоғининг энг танилган тимсолларидан бири бўлган “бариня” меҳмондўстлик ва очиқкўнгилликни ифода этади, бу эса ўзбек маданиятига ҳам яқин эканини губернатор алоҳида таъкидлади.
Унинг қайд этишича, Димков услубидаги безаклар 2025 йил декабрида Москвадаги ГУМ ва Қизил майдон муз майдонини безаган. Энди эса ушбу машҳур ўйинчоқ Тошкентдаги маҳорат дарсларида намойиш этилмоқда.
Губернатор ижодий ҳамкорлик ғоясини ҳам илгари сурди. У Вятка ранглари ва ўзбек миллий нақшларини бирлаштириб, масалан, анъанавий шарқона идишларни Димков услубида безаш мумкинлигини айтди.