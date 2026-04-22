Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260422/dimkov-oyinchoq-tashkent-taqdimot-57077936.html
Қизил майдонни безаган Димков ўйинчоғи Тошкентда тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Киров вилояти губернатори Александр Соколов Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Димков ўйинчоғи аввал Москвадаги Қизил майдонни безаганини, ҳозир эса Тошкентда маҳорат дарсларида намойиш этилаётганини айтди.
2026-04-22T15:04+0500
2026-04-22T15:04+0500
матбуот маркази
россия
ҳунармандлар
матбуот маркази видео
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57077127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5aa574e2d5dcc1c5d2735a89ff3ba5ff.jpg
https://sputniknews.uz/20260421/innoprom-russia-uzbekistan-loyiha-rejalar-57023437.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57077127_308:0:1748:1080_1920x0_80_0_0_157fcd403b04378eeaf13cab72552cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:04 22.04.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Россиянинг Киров вилояти губернатори Александр Соколов Димков ўйинчоғининг яратилиш сирлари, унинг ўзбек маданиятига яқин жиҳатлари ва бошқа ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўзлаб берди
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Москвадаги Қизил майдоннинг асосий безакларидан бирига айланган Димков ўйинчоғи энди Тошкентда ҳам тақдим этилмоқда. Бу ҳақда Киров вилояти губернатори Александр Соколов Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Димков ўйинчоғи Киров вилоятининг энг машҳур ҳунармандчилик рамзларидан бири бўлиб, ҳар бир ҳайкалча тўлиқ қўлда ясалади ва безатилади. Шу боис дунёда икки бир хил ўйинчоқ учрамайди.
Соколов анъанавий технологияга ҳам эътибор қаратди. Унинг айтишича, ҳунармандлар махсус гил (лой)дан фойдаланади, унинг қазиб олинадиган жойлари эса сир сақланади.
Димков ўйинчоғининг энг танилган тимсолларидан бири бўлган “бариня” меҳмондўстлик ва очиқкўнгилликни ифода этади, бу эса ўзбек маданиятига ҳам яқин эканини губернатор алоҳида таъкидлади.
Унинг қайд этишича, Димков услубидаги безаклар 2025 йил декабрида Москвадаги ГУМ ва Қизил майдон муз майдонини безаган. Энди эса ушбу машҳур ўйинчоқ Тошкентдаги маҳорат дарсларида намойиш этилмоқда.
Губернатор ижодий ҳамкорлик ғоясини ҳам илгари сурди. У Вятка ранглари ва ўзбек миллий нақшларини бирлаштириб, масалан, анъанавий шарқона идишларни Димков услубида безаш мумкинлигини айтди.
Иннопром - 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.04.2026
ИННОПРОМ. Марказий Осиё – 2026
ИННОПРОМда Россия ҳудудлари Ўзбекистондаги лойиҳа ва режаларини тақдим қилди
Кеча, 09:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0