Удмуртия Ўзбекистон билан саноат ва савдо алоқаларини кенгайтирмоқчи
Удмуртия иқтисодиёт вазири Анна Слугина республика Ўзбекистон билан иқтисодий алоқаларни кенгайтиришни режалаштираётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили ўзаро савдо айланмаси 29 фоизга ошган.
2026-04-21T18:33+0500
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россиянинг Удмуртия вилояти Ўзбекистон билан иқтисодий алоқаларни кенгайтирмоқчи. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Удмуртия иқтисодиёт вазири Анна Слугина маълум қилди.Унинг айтишича, Удмуртия Тошкентдаги форумга бежиз келмаган, чунки республика Ўзбекистон билан яқин иқтисодий алоқаларга эга. Россия ҳудуди бу ерга криоген ва иссиқлик ускуналари, саноатда қўлланиладиган шахсий ҳимоя воситалари, нефть қазиб олиш ускуналари ва бошқа турли маҳсулотлар билан келган.Шунингдек, делегация таркибида таълим муассасалари вакиллари, медиа ва IT-компаниялар ҳам бор.Слугинанинг таъкидлашича, Удмуртияда қайта ишлаш саноатининг кўплаб йўналишлари ривожланган ва ҳудуд айнан шу салоҳиятни Ўзбекистон бозорида кенгайтиришни кўзламоқда. Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда Ўзбекистондаги жадал ривожланиш фондида мавжуд алоқаларни янада мустаҳкамлаш ва кенгайтириш режалаштирилган.Ўзбекистонга эса, асосан, турли йўналишдаги саноат ускуналари етказиб берилади. Шу билан бирга, томонлар туризм ва қурилиш хизматлари соҳаларидаги алоқаларни ҳам ривожлантириш ниятида.
