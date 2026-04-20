Ўзбекистондан рақамли код билан белгиланган товарлар айланмаси 16 млрд долларга етди
2026-04-20T16:17+0500
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистон Солиқ қўмитаси раиси ўринбосари Олимжон Файзибоев “Иннопром” доирасидаги сессияда товарларни рақамли маркировкалаш сезиларли иқтисодий самара бераётганини маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, 2025 йилда маркировкаланган маҳсулотлар айланмаси 16 миллиард долларни ташкил этган, бу ўтган йилга нисбатан 20 фоизга кўпдир. Ишлаб чиқариш ва импорт ҳажми эса 5,5 миллиард донага етган, ўсиш 64 фоизни ташкил қилган.Файзибоев таъкидлашича, солиқ интизоми ҳам яхшиланган: касса чеклари сони 40 фоизга, уларнинг умумий суммаси эса 21 фоизга ошган.Шунингдек, Файзибоев 1 июлдан кучга кирадиган янги рақамли назорат қоидалари ҳақида ҳам гапирди. Улар электрон ҳисобварақ-фактуралардаги кодларни реал вақт режимида текшириш, кассалардаги қоидабузарликларни блоклаш, муддати ўтган товарлар сотувини тақиқлаш ва барча кассаларда кодларни тўлиқ текширишни назарда тутади.Унинг сўзларига кўра, тизим ҳалол тадбиркорлар учун жарима механизми эмас, балки бизнес учун шаффоф ва тенг шарт-шароит яратишга қаратилган.Эслатиб ўтамиз, Sputnik Ўзбекистон “Иннопром” кўргазмасининг расмий ахборот ҳамкори ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20250904/eoii-tovar-markirovka-tizim-51731369.html
иннопром халқаро саноат кўргазмаси, солиқ қўмитаси, солиқ, импорт, рақамли технологиялар
