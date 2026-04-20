Иннопромда Тошкент метросидаги қуёш панеллари, СИ ва интерваллар бўйича янгиликлар айтилди
Тошкент метрополитенида поездлар ҳаракати интервали қисқарди, метро объектларида қуёш панеллари ўрнатилди. 2027 йил февралигача ҳаракатни бошқариш тизими умумшаҳар марказига интеграция қилиниши режалаштирилган.
2026-04-20T17:44+0500
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Тошкент метрополитенида поездлар интервали қисқарди, қуёш панеллари ўрнатилди ва бошқарув тизими янгиланмоқда. Бу ҳақда Иннопром доирасида метро бош муҳандиси ўринбосари Акмал Алиқулов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Алиқуловнинг сўзларига кўра, 2023 йилдан бошлаб метро ҳудудида умумий қуввати 3800 киловатт бўлган қуёш электр станцияларини ўрнатиш ишлари бошланган.Хусусан, “Чилонзор” электр депосида қуввати 1060 киловатт бўлган станция ўрнатилган бўлиб, у депо эҳтиёжини тўлиқ қопламоқда. Шунингдек, “Чинор” станциясида 150 киловаттли қуёш панеллари ўрнатилган. “Ўзбекистон” электр депосида эса қуввати 2640 киловатт бўлган станция ишга туширилган. У 2025 йилда 18 390 киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарган бўлса, 2026 йилда бу кўрсаткични 532 440 киловатт-соатга етказиш режалаштирилган.Алиқуловнинг таъкидлашича, метро линияларида поездлар ҳаракати интервали ҳам қисқарган.Бундан ташқари, 2027 йил февралигача Тошкент метрополитени йўл ҳаракатини ташкил этиш умумшаҳар марказига тўлиқ интеграция қилинади. Қайд этилишича, сунъий интеллектга асосланган тизим камералар ва датчиклар орқали йўловчилар оқимини таҳлил қилади.Эслатиб ўтамиз, Sputnik Ўзбекистон “Иннопром” кўргазмасининг расмий ахборот ҳамкори ҳисобланади.
17:41 20.04.2026 (янгиланди: 17:44 20.04.2026)
Тошкент метрополитенида поездлар ҳаракати интервали қисқарди, метро объектларида қуёш панеллари ишга туширилди. 2027 йилгача бошқарув тизими ҳам янгиланади.
Ортиқча электр қуввати шаҳар тармоғига узатилмоқда. 2024 йилда бу ҳажм 603 040 киловатт-соатни, 2025 йилда эса 625 200 киловатт-соатни ташкил этган.
Жумладан, Чилонзор линиясида у 5 дақиқадан 1,5 дақиқагача, Ўзбекистон линиясида 6 дақиқадан 4 дақиқагача, Юнусобод линиясида 11 дақиқадан 5 дақиқагача, ер усти ҳалқа линиясида эса 12 дақиқадан 8 дақиқагача камайтирилган.
