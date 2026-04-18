Марказий Осиё ноёб ер элементлари учун рақобатда иштирокчига айланмоқда
15:55 18.04.2026 (янгиланди: 16:06 18.04.2026)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Медиабанкка ўтишМедная руда на месте строительства горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении в Забайкальском крае.
Oбуна бўлиш
Асосий масала — нафақат ресурсларнинг мавжудлиги, балки ягона иқтисодий макон сифатида ишлаш, тўлиқ қиймат занжирларини яратиш.
ТОШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Марказий Осиё ноёб ер элементлари учун глобал рақобатда муҳим иштирокчига айланмоқда, деди Ўзбекистон ташқи ишлар вазири ўринбосари Музаффар Мадраҳимов Анталия дипломатик форумида.
"Марказий Осиё ноёб ер элементлари учун глобал рақобатда муҳим иштирокчига айланмоқда, бу унинг бой ресурс базаси ва энергетика ўзгариши туфайли ортиб бораётган талаб билан қўллаб-қувватланмоқда", деди Мадраҳимов.
Вазир ўринбосари инновация ва технологиялар, жумладан, муҳим минералларни қайта ишлаш соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш минтақада муҳим соҳага айланиб бораётганини таъкидлади.
"Бироқ, асосий масала нафақат ресурсларнинг мавжудлиги, балки ягона иқтисодий макон сифатида ишлаш, тўлиқ қиймат занжирларини яратиш ва минтақада қўшимча қиймат яратиш қобилиятидир", деб аниқлик киритди Мадраҳимов.
Ташқи ишлар вазири ўринбосарининг сўзларига кўра, бу соҳадаги қўшма саъй-ҳаракатлар Марказий Осиё давлатларининг ресурслар хавфсизлиги ва технологик суверенитетнинг ривожланаётган глобал архитектурасидаги ролини кучайтиради.
Бешинчи Анталия Дипломатик Форуми 5000 дан ортиқ меҳмон ва 1000 дан ортиқ журналистлар иштирокида очилди.
Форумда 150 дан ортиқ мамлакатдан делегациялар, жумладан 39 нафар ташқи ишлар вазирлари 22 та давлат ва ҳукумат раҳбарлари, 14 та вице-президент ва бош вазир ўринбосарлари, 50 дан ортиқ вазирлар, жумладан, 500 дан ортиқ юқори мартабали иштирокчилар ва 79 та халқаро ташкилотлар вакиллари иштирок этди. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров тадбирнинг фахрий меҳмони бўлди.
