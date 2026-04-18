ТОШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Европа Иттифоқида Туркия, Буюк Британия ва Украинани ўз ичига олган янги ҳарбий блок концепцияси кенг муҳокама қилинмоқда, деди Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Анталия Дипломатик форумида.Унинг сўзларига кўра, ҳар қандай янги тузилма, айниқса Европа Иттифоқи ва НАТОнинг ҳозирги раҳбарияти иштирокида ташкил қилинадиган блок, барибир тажовузкор бўлади.“Зеленский бу ғояни дарҳол илғаб олди ва Украина армияси бутун блокнинг маркази, юраги ва муваффақиятининг кафолати бўлишини айтди... Бизга керак бўлган ягона нарса - 800 000 кишилик армиямизни молиялаштиришингиз”, деб Украина раҳбарининг сўзларини келтирди Лавров.“Бу замонавий инсоният тарихида Европадан глобал таҳдид келиб чиққан учинчи ҳолат”, деб аниқлик киритди ташқи ишлар вазири.Аслида Европа Зеленскийдан нима хоҳлайди? Россия ташқи ишлар вазирига кўра, Европа Украинага бермоқчи бўлган "хавфсизлик кафолатлари" орқали аслида Зеленскийдан иккита нарсани хоҳлайди: Евро-Атлантика блоки вайрон бўлмоқда Россия ташқи ишлари вазирининг сўзларига кўра, сўнгги воқеалар олдинги Европа хавфсизлик архитектурасини вайрон қилган.Унинг таъкидлашича, энди вазият ўзгариши мумкин, айниқса АҚШнинг НАТОга бўлган янги муносабатини ҳисобга олган ҳолда. Европа Иттифоқи ўз ресурсларига таянишни бошлаши мумкин, айниқса америкаликлар европаликларни ўз ЯИМининг 5 фоизини мудофаага сарфлашга мажбур қилсалар.
ЕИнинг янги ҳарбий блоки барибир Россияга нисбатан тажовузкор бўлиб қолади - Лавров.
ТОШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Европа Иттифоқида Туркия, Буюк Британия ва Украинани ўз ичига олган янги ҳарбий блок концепцияси кенг муҳокама қилинмоқда, деди Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Анталия Дипломатик форумида.
“Ҳозирда янги концепция кенг муҳокама қилинмоқда, унга кўра америкаликлар Европа хавфсизлигини молиялаштиришдан воз кечади ва Хитойга қарши узоқ муддатли қарама-қаршиликка ўтади. Европа Иттифоқида эса Туркия, Буюк Британия ва Украинани ўз ичига олган янги блок яратишни таклиф қилинмоқда”, - деди Лавров.
Унинг сўзларига кўра, ҳар қандай янги тузилма, айниқса Европа Иттифоқи ва НАТОнинг ҳозирги раҳбарияти иштирокида ташкил қилинадиган блок, барибир тажовузкор бўлади.
“Зеленский бу ғояни дарҳол илғаб олди ва Украина армияси бутун блокнинг маркази, юраги ва муваффақиятининг кафолати бўлишини айтди... Бизга керак бўлган ягона нарса - 800 000 кишилик армиямизни молиялаштиришингиз”, деб Украина раҳбарининг сўзларини келтирди Лавров.
“Бу замонавий инсоният тарихида Европадан глобал таҳдид келиб чиққан учинчи ҳолат”, деб аниқлик киритди ташқи ишлар вазири.
Аслида Европа Зеленскийдан нима хоҳлайди?
Россия ташқи ишлар вазирига кўра, Европа Украинага бермоқчи бўлган "хавфсизлик кафолатлари" орқали аслида Зеленскийдан иккита нарсани хоҳлайди:
иккинчидан, улар орқали Россияга жисмоний, моддий ва ҳарбий таҳдидларни кучайтиришда давом этиш.
Евро-Атлантика блоки вайрон бўлмоқда
Россия ташқи ишлари вазирининг сўзларига кўра, сўнгги воқеалар олдинги Европа хавфсизлик архитектурасини вайрон қилган.
"Европа хавфсизлик архитектураси яқин вақтга қадар Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти, Европа Иттифоқи ва НАТО билан боғлиқ ва Евро-Атлантика концепцияларига асосланган эди, Қўшма Штатлар ва Канада унинг бир қисми эди", деди Лавров.
Унинг таъкидлашича, энди вазият ўзгариши мумкин, айниқса АҚШнинг НАТОга бўлган янги муносабатини ҳисобга олган ҳолда. Европа Иттифоқи ўз ресурсларига таянишни бошлаши мумкин, айниқса америкаликлар европаликларни ўз ЯИМининг 5 фоизини мудофаага сарфлашга мажбур қилсалар.
ReArm Europe
2025 йил баҳорида Европа Иттифоқи кенг кўламли милитаризация томон қадамлар қўйди. Хусусан, март ойида Брюсселда бўлиб ўтган фавқулодда саммитда 800 миллиард евролик ReArm Europe— Европа Иттифоқининг қайта қуролланиш режаси тасдиқланди. Унда биргаликда қурол сотиб олиш ва дастур маблағларидан тушкунликка тушган минтақалар учун фойдаланиш кўзда тутилган.
Кейинчалик, Европа Иттифоқи Кенгаши 2030 йилгача бўлган узоқ муддатли ҳарбий ривожланиш дастурининг бир қисми сифатида милитаризация жамғармасини (CAFE) яратишни маъқуллади. Гаагада июнь ойида бўлиб ўтган НАТО саммитида Европа давлатларининг ҳарбий харажатларини 2034 йилга келиб ЯИМнинг 5 фоизигача ошириш тўғрисида қарор қабул қилинди.