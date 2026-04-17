“Цикада” штамми Ўзбекистон учун қанчалик хавфли?
Нурмат Атабеков
Oбуна бўлиш
Коронавируснинг янги штамм қанчалик хавфли, уни юқтирмаслик учун қандай профилактик чоралар кўриш керак.
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сўнгги пайтларда хорижий ва маҳаллий ОАВда баъзи мамлакатлар бўйлаб COVID-19 нинг “Цикада” деб номланган янги — BA.3.2 штамми тарқалаётгани билан боғлиқ хабарлар эълон қилинмоқда.
Хусусан, ЖCCТ ушбу вирус АҚШ, Гонконг, Мозамбик ва Буюк Британия каби 23 та давлатда ушбу мутация рўйхатга олинганини маълум қилди.
“Цикада” штамми Ўзбекистондаги эпидемиологик барқарорликка таъсир кўрсатмайди, деди Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Атабеков.
Ўзбекистон мисолида айтадиган бўлсак, мамлакатимизда эпидемиологик вазият барқарор. Аҳолида коронавирус штаммига нисбатан оддий респиратор касалликларга бўлгани сингари муносабат аллақачон шаклланган. Негаки, юртдошларимизнинг қарийб 80 фоизида жамоавий иммунитет вужудга келган.
Шу маънода, дунёда қайд этилаётган янги штаммлар ҳақида шов-шувли хабарлар тарқатиш тўғри эмас. Хавотирланиш учун ҳеч қандай асос йўқ, деди мутахассис.
Атабеков шунингдек янги штамм ҳақида қуйидагиларни маълум қилди:
Аслида, BA.3.2 штамми аниқланганига анча бўлган ва у бир хил тезликда тарқалмаслиги билан характерланади. Шу боис бу мутацияга 17 йилгача "уйқуга кетиши" мумкин бўлган ва узоқ муддат борлигини сездирмайдиган ҳашарот — цикада номи берилган.
ЖССТ касаллик тарқалиш даражасини кузатиб бориш ва жиддий муаммолар юзага келишига асос кўрмаяпмиз, деган хулосасини маълум қилди.
Дастлабки ўрганишларга кўра, “Цикада” штамми “Омикрон”га хос, ўхшаш клиник белгилар билан кечади. У нафас йўллари жароҳатланиши, яъни бурун битиши, йўтал, томоқда оғриқ, қизариш, баъзан ҳид ва таъм билмаслик каби аломатлар билан намоён бўлиши мумкин.
Мутахассислар унга катталарга нисбатан болалар кўпроқ чалинаётганини айтишмоқда. Бу қуйидаги омил билан боғлиқ.
Маълумки, пандемия даврида дунё аҳолисининг катта қисми COVID-19 га қарши эмланди ва шу туфайли уларнинг қайтадан бу касалликка чалиниш эҳтимоли жуда кам. Аммо аввал коронавирус билан рўбарў келмаган, яъни организмида ҳали хасталикка қарши антитаначалар шаклланмаган болаларнинг бу вирусни юқтириш хавфи мавжуд.
Сурункали касаллиги бор, нафас йўллари хасталикларидан азият чекувчилар, иммунитети заиф ва ёши катта инсонлар ҳам бу хавфдан етарли даражада ҳимояланмаган.
Албатта, вирус ўчоқлари аниқланган ҳудудларда бўлиб қайтган одамлар билан имкон қадар мулоқотни чеклашни тавсия қиламиз. Бироқ “Цикада” эпидемия ёки пандемияни келтириб чиқаради, деган фикрдан узоқмиз, деб хулоса қилди мутахассис.