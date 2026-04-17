Орбан сайловлардаги мағлубият учун жавобгарликни ўз зиммасига олди
У ўзининг энг катта муваффақиятсизлиги — атом электр станцияси қурилишининг тўлиқ якунланмагани деб билишини айтди. 17.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-17T11:45+0500
11:45 17.04.2026 (янгиланди: 11:51 17.04.2026)
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Венгрия Бош вазири Виктор Орбан парламент сайловларидаги мағлубият учун жавобгарликни ўз зиммасига олди ва натижаларни таҳлил қилишга ваъда берди.
"Рақамлар ўзи гапиради; бу аниқ мағлубият. Биз 2,3 миллион овоз олдик, рақибимиз эса 3,1 миллион овоз олди", деди у Патриота порталига берган интервьюсида.
Унинг сўзларига кўра, "Фидес" партиясининг мақсади уч миллион овозни олиш эди, шунда унинг сиёсий кучи мамлакатни янгилаш учун етарли бўлади. Бироқ, уларнинг сайловолди ташвиқоти сайловчилар иштироки олдинги сайловлардагидек - 70 фоиздан сезиларли ошмайди деган тахминга асосланган эди.
Сиёсатчи мағлубият учун масъулиятни ўз зиммасига олди ва "илгари овоз бермаган, аммо янги келган" сайловчилар нима сабабдан унга қарши овоз берганини таҳлил қилишга ваъда берди.
У ўзининг асосий муваффақиятсизлигини "Пакш" атом электр станцияси қурилишининг тўлиқ якунланмагани деб билишини айтди. Орбаннинг таъкидлашича, агар АЭС қуриб битказилганда, бугун Венгрия иқтисодиёти анча яхши аҳволда бўлар эди.
Айни дамда "Пакш" атом электр станцияси Венгрия электр энергия таъминотининг деярли ярмини таъминламоқда. "Росатом" билан ҳамкорликда бошланган лойиҳага кўра иккита янги энергия блоки ишга туширилгандан сўнг, бу улуш икки баравар кўпайиши кутилмоқда. Мамлакат раҳбарияти ядро энергияси энергия хавфсизлигини таъминлашнинг калити эканлигини бир неча бор таъкидлаган.
Ўтган якшанба куни Венгрия парламент сайловлари бўлиб ўтди. Овозларнинг 98,9 фоизи санаб чиқилгандан сўнг, Петер Магяр бошчилигидаги мухолифатдаги "Тиса" партияси Орбаннинг ҳукмрон партиясидан сезиларли даражада устунликка эгалиги маълум бўлди. Биринчиси қонун чиқарувчи органдаги 199 ўриндан 136 тасини, иккинчиси эса 57 тасини қўлга киритиши кутилмоқда. Якуний натижалар 18 апрель оқшомига қадар тасдиқланади.
Овоз бериш Украина ва Европа Иттифоқининг ОРбан партияси ҳокимиятда қолишига тўсқинлик қилишга уринишлари фонида бўлиб ўтди. Бунга Венгриянинг Москвага қарши 20-босқич санкцияларни бекор қилишдан бош тортиши ва Киевга 90 миллиард евро миқдорида кредит беришни тақиқлаши сабаб бўлди. Будапешт бу позицияни Россия нефтини "Дружба" қувури орқали етказиб беришни тўхтатиб қўйганига жавобан эгаллади.