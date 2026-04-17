Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260417/live-moskvada-mdh-tivk-majlisi-bolib-otmoqda-56947331.html
Москвада МДҲ ТИВК мажлиси бўлиб ўтди
Москвада МДҲ ТИВК мажлиси бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда ташқи сиёсатни мувофиқлаштириш, маданият, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа соҳаларга оид қатор қарорлар қабул қилинади. 17.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-17T15:26+0500
2026-04-17T18:27+0500
видео
россия тив
ўзбекистон тив
россия тив раҳбари
мдҳ
москва
сергей лавров
мария захарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56947056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e28c26ad51679ef587550e78fd383cfd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56947056_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_773c35a569de9609f0b942086908202f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, россия тив, ўзбекистон тив, россия тив раҳбари, мдҳ, москва, сергей лавров, мария захарова

15:26 17.04.2026 (янгиланди: 18:27 17.04.2026)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Йиғилишда ташқи сиёсатни мувофиқлаштириш, маданият, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа соҳаларга оид қатор қарорлар қабул қилинади.
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Бугун Москвада МДҲ Ташқи ишлар вазирлари Кенгаши (ТИВК) мажлиси бўлиб ўтмоқда.
Унда МДҲ ТИВ раҳбарлари 2025 йилги ҳамкорлик натижаларини сарҳисоб қиладилар ва интеграция алоқаларини ривожлантириш истиқболлари ва асосий мақсадларини, жумладан, Туркманистоннинг ташкилотга амалдаги раислиги устуворликларини ва бу йил нишонланадиган МДҲнинг 35 йиллигини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинади.
Ундан ташқари Сергей Лавров Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари раҳбарлари билан учрашади.

Йиғилиш якунлари бўйича ташқи сиёсатни мувофиқлаштиришни, маданий, гуманитар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор қарорлар қабул қилинади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги вакили Мария Захарованинг сўзларига кўра, тасдиқланган ҳужжатларнинг аксарияти кейинчалик тасдиқлаш учун МДҲ давлатлари ва ҳукуматлари раҳбарларига тақдим этилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0