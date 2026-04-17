https://sputniknews.uz/20260417/live-moskvada-mdh-tivk-majlisi-bolib-otmoqda-56947331.html
Москвада МДҲ ТИВК мажлиси бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда ташқи сиёсатни мувофиқлаштириш, маданият, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа соҳаларга оид қатор қарорлар қабул қилинади. 17.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-17T18:27+0500
видео
россия тив
ўзбекистон тив
россия тив раҳбари
мдҳ
москва
сергей лавров
мария захарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56947056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e28c26ad51679ef587550e78fd383cfd.jpg
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Бугун Москвада МДҲ Ташқи ишлар вазирлари Кенгаши (ТИВК) мажлиси бўлиб ўтмоқда. Ундан ташқари Сергей Лавров Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари раҳбарлари билан учрашади. Йиғилиш якунлари бўйича ташқи сиёсатни мувофиқлаштиришни, маданий, гуманитар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор қарорлар қабул қилинади.Россия Ташқи ишлар вазирлиги вакили Мария Захарованинг сўзларига кўра, тасдиқланган ҳужжатларнинг аксарияти кейинчалик тасдиқлаш учун МДҲ давлатлари ва ҳукуматлари раҳбарларига тақдим этилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/11/56947056_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_773c35a569de9609f0b942086908202f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
15:26 17.04.2026 (янгиланди: 18:27 17.04.2026)
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Бугун Москвада МДҲ Ташқи ишлар вазирлари Кенгаши (ТИВК) мажлиси бўлиб ўтмоқда.
Унда МДҲ ТИВ раҳбарлари 2025 йилги ҳамкорлик натижаларини сарҳисоб қиладилар ва интеграция алоқаларини ривожлантириш истиқболлари ва асосий мақсадларини, жумладан, Туркманистоннинг ташкилотга амалдаги раислиги устуворликларини ва бу йил нишонланадиган МДҲнинг 35 йиллигини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинади.
Ундан ташқари Сергей Лавров Марказий Осиё мамлакатларининг дипломатик ваколатхоналари раҳбарлари билан учрашади.
Йиғилиш якунлари бўйича ташқи сиёсатни мувофиқлаштиришни, маданий, гуманитар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор қарорлар қабул қилинади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги вакили Мария Захарованинг сўзларига кўра, тасдиқланган ҳужжатларнинг аксарияти кейинчалик тасдиқлаш учун МДҲ давлатлари ва ҳукуматлари раҳбарларига тақдим этилади.