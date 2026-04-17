ЖЧ хавф остида: мухлислар АҚШда бўлиб ўтадиган мусобақани бойкот қилмоқчи
Одамларнинг Қўшма Штатларга келиш истаги сезиларли даражада пасайгани аниқ - ОАВ. 17.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-17T16:58+0500
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтадиган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати хавф остида, қатор давлатлар, федерациялар ва ишқибозлик гуруҳлари ва футбол оламида таниқли шахслар мусобақани бойкот қилмоқчи, деб хабар бермоқда FT.АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужумидан сўнг, Форс кўрфази ёпилиши оқибатида бензин, дизель ва авиакеросин нархлари кескиш ошди. Бу ўз навбатида авиачипталар ва транспорт харажатларининг кескин ошишига олиб келмоқда. Устига устак, Эрон билан можаро бошланганидан сўнг, АҚШ президентининг шахсан ўзи Эрон терма жамоасига нисбатан таҳдидли баёнотлар билан чиқди: "мусобақага келишинглар мумкин, лекин мен сизларнинг хавфсизлигингизни кафолатлай олмайман" қабилида. Бу эса янада кўпроқ футбол ишқибобзларининг ғазабини келтирди.Яна бир муаммо, ЖЧ-2026 чипталари ва меҳмонхоналар нархларининг ўта қимматлигидир. Маслан Финал баҳси учун иккиламчи бозорда билет нархи 140 минг долларга етмоқда. Европа Футбол Мухлислари Ассоциацияси (FCE) чипта нархларини товламачилик деб атаган ва уларнинг савдосини дарҳол тўхтатишга чақирган эди. ОАВ хабарларига кўра, FCE Европа Истеъмолчилар Гуруҳи билан биргаликда ФИФАга қарши Европа Комиссиясига шикоят қилган.Бир неча кун олдин, АҚШ сиёсати туфайли турнирни бойкот қилиш чақириқларидан сўнг, бир кечада 17 000 мухлис Жаҳон чемпионати чипталарини бекор қилган эди.Lighthouse Intelligence маълумотларига кўра, Атланта, Даллас, Маями, Филаделфия ва Сан-Франсиско каби ўйин ўтказиладиган шаҳарлардаги меҳмонхона хоналари нархи йил бошига нисбатан тахминан учдан бир қисмга пасайган, бу эса талабнинг кутилганидан пастроқ эканлигини кўрсатади. Газета билан суҳбатлашган соҳа етакчиси халқаро талабнинг пасайишини АҚШ виза ва иммиграция сиёсатидан норозилик, шунингдек, Эрондаги вазият туфайли юзага келган беқарорлик билан боғлади.ФИФАнинг собиқ президенти Сепп Блаттер Қўшма Штатлар, Канада ва Мексикада бўлиб ўтадиган 2026 йилги Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш таклифларини қўллаб-қувватлади.Молия соҳаси мутахассислари АҚШ ушбу турнирдан $30 млрд.га яқин даромад олишини башорат қилишган эди. Лекин бугун бу ҳақиқатдан йироқ кўринади. Чунки ҳозирги кунда кўплаб мухлислар чипталарни бекор қилмоқда, меҳмонхоналар нархи тушмоқда, Форс кўрфазидаги уруш эса ҳали тугагани йўқ.2026 йилги ФИФА Жаҳон чемпионатида биринчи марта 48 та жамоа иштирок этади ва учта мамлакат - Қўшма Штатлар, Мексика ва Канадада ўтказиладиган биринчи мусобақа бўлади. Турнир 11 июндан 19 июлгача давом этади.
