https://sputniknews.uz/20260417/global-iqtisodiyotida-briks-ulushi-rekord-darajaga-etdi-56946617.html
Глобал иқтисодда БРИКС улуши рекорд даражага етди
Глобал иқтисодда БРИКС улуши рекорд даражага етди
Sputnik Ўзбекистон
Глобал ЯИМ бўйича дунёнинг энг йирик иқтисодлари — Хитой (20%), АҚШ (16%), Ҳиндистон (8%).
2026-04-17T12:31+0500
2026-04-17T12:31+0500
2026-04-17T13:25+0500
брикс (brics)
дунёда
дунё янгиликлари
иқтисод
g7
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45811886_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ea920f550f2a2c99a99f5620e89feb0b.jpg
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. БРИКС мамлакатларининг глобал иқтисодиётдаги улуши ўтган йили рекорд даражадаги 39% дан ошди, бу G7 давлатлари улушидан деярли 11 фоиз юқори, деб хабар қилмоқда РИА Новости Халқаро валюта жамғармаси маълумотларига асосан. Натижада, БРИКС ва G7 мамлакатларининг ҳиссаси ўртасидаги фарқ ўтган йили рекорд даражадаги 10,9 фоиз пунктга етди, бу ўтган йилги 9,8 дан юқори.БРИКС мамлакатлари орасида Хитой (19,6%), Ҳиндистон (8,2%) ва Россия (3,4%) глобал иқтисодиётга энг катта ҳисса қўшадилар, Индонезия ва Бразилиянинг ҳар бири глобал ялпи ички маҳсулотнинг 2,4% ни ташкил қилади. Ўтган йили Мисрнинг глобал иқтисодиётдаги улуши 1,1%, Эроннинг 0,9%, Жанубий Африканинг 0,5%, БААнинг 0,45% ва Эфиопиянинг 0,2% ни ташкил этди.G7 мамлакатлари орасида энг йирик иқтисодиётлар Қўшма Штатлар бўлиб, уларнинг улуши 14,6%, Япония (3,3%) ва Германия (2,9%). Франция ва Буюк Британиянинг ҳар бири глобал ялпи ички маҳсулотнинг тахминан 2,2% ни, Италиянинг 1,9% ни ва Канаданинг 1,1% ни ташкил қилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45811886_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e89e2eabf0d5db649e1d66af46b1735c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
брикс (brics), дунёда, дунё янгиликлари, иқтисод, g7
брикс (brics), дунёда, дунё янгиликлари, иқтисод, g7
Глобал иқтисодда БРИКС улуши рекорд даражага етди
12:31 17.04.2026 (янгиланди: 13:25 17.04.2026)
Глобал ЯИМ бўйича дунёнинг энг йирик иқтисодлари — Хитой (20%), АҚШ (16%), Ҳиндистон (8%).
ТОШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. БРИКС мамлакатларининг глобал иқтисодиётдаги улуши ўтган йили рекорд даражадаги 39% дан ошди, бу G7 давлатлари улушидан деярли 11 фоиз юқори, деб хабар қилмоқда РИА Новости Халқаро валюта жамғармаси маълумотларига асосан.
БРИКСнинг глобал ялпи ички маҳсулотдаги улуши ўтган йили 0,5 фоиз пунктга ўсиб, рекорд даражадаги 39,2% га етди. Шу билан бирга, G7 нинг глобал иқтисодиётдаги улуши биринчи марта 28,3% га тушди ва йил давомида 0,5 фоиз пунктга йўқотишни қайд этди.
Натижада, БРИКС ва G7 мамлакатларининг ҳиссаси ўртасидаги фарқ ўтган йили рекорд даражадаги 10,9 фоиз пунктга етди, бу ўтган йилги 9,8 дан юқори.
БРИКС мамлакатлари орасида Хитой (19,6%), Ҳиндистон (8,2%) ва Россия (3,4%) глобал иқтисодиётга энг катта ҳисса қўшадилар, Индонезия ва Бразилиянинг ҳар бири глобал ялпи ички маҳсулотнинг 2,4% ни ташкил қилади. Ўтган йили Мисрнинг глобал иқтисодиётдаги улуши 1,1%, Эроннинг 0,9%, Жанубий Африканинг 0,5%, БААнинг 0,45% ва Эфиопиянинг 0,2% ни ташкил этди.
G7 мамлакатлари орасида энг йирик иқтисодиётлар Қўшма Штатлар бўлиб, уларнинг улуши 14,6%, Япония (3,3%) ва Германия (2,9%). Франция ва Буюк Британиянинг ҳар бири глобал ялпи ички маҳсулотнинг тахминан 2,2% ни, Италиянинг 1,9% ни ва Канаданинг 1,1% ни ташкил қилади.