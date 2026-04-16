https://sputniknews.uz/20260416/ukraine-patriot-raketalar-tanqislik-56936706.html
“Бундан ёмони бўлмайди”: Зеленский Украинада Patriot ракеталари танқислигини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Зеленский Украинада Patriot ракеталари кескин танқислигини айтди. Киев маълумотича, Германия ваъда қилган юзлаб ракеталар тез орада эмас, 2027–2029 йилларда етказиб берилади.
2026-04-16T17:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
зенит-ракета комплекслари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/10/42056762_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_c9097af1af132672f6cd4ddd52f2b10d.jpg
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/10/42056762_528:539:2540:2048_1920x0_80_0_0_0bb824c71bdcc7b40cb5c83850e633eb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский, украина, patriot, ҳаво мудофааси, германия, ракета, яқин шарқ, zdf
Зеленский Украинада Patriot учун ракета танқислиги кескинлашганини айтди. Киев эса Германия ваъда қилган юзлаб ракеталар фақат 2027–2029 йилларда етказилишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Украина президенти Владимир Зеленский Яқин Шарқдаги ҳарбий кескинлик фонида Киевда Patriot ҳаво мудофаа тизимлари учун ракеталар танқислиги кучайганини айтди.
ZDF телеканалига берган интервьюсида у, агар Яқин Шарқдаги уруш узоқ давом этса, Украина учун қурол-яроғ янада камайишини билдириб, ҳозирги танқисликни “бундан ёмони бўлмайди” деб баҳолади
.
Зеленский, шунингдек, Эрон атрофидаги можаро сабаб АҚШнинг эътибори Украинадан чалғияётганини ҳам таъкидлади.
Бу фон ортида Киев Германия ваъда қилган Patriot ракеталари тез орада етиб келмаслигини ҳам очиқ айтди. Украина мудофаа вазири Михаил Федоровнинг маълум қилишича, Берлин эълон қилган юзлаб ракеталар бўйича шартномалар тузилган бўлса-да, уларни етказиб бериш жорий йил охиригача эмас, балки 2027–2029 йилларда бошланади. Унинг айтишича, бу қарорлар келаси қишга эмас, узоқроқ даврга ҳисобланган.
Расмий ахборотда Германия томонидан Patriot тизимлари учун юзлаб ракеталар бўйича шартнома тузилгани, Испания эса Patriot тизимлари учун ракеталар етказиб бериши қайд этилган. Бироқ Киев учун асосий муаммо шундаки, бу ёрдамнинг бир қисми зудлик билан эмас, фақат кейинги йилларда етиб келади.