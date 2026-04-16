Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
“Бундан ёмони бўлмайди”: Зеленский Украинада Patriot ракеталари танқислигини айтди
Владимир Зеленский Украинада Patriot ракеталари кескин танқислигини айтди. Киев маълумотича, Германия ваъда қилган юзлаб ракеталар тез орада эмас, 2027–2029 йилларда етказиб берилади.
2026-04-16T17:39+0500
владимир зеленский, украина, patriot, ҳаво мудофааси, германия, ракета, яқин шарқ, zdf
© AP Photo / Michal DyjukРакетные установки "Patriot" в Польше
Зеленский Украинада Patriot учун ракета танқислиги кескинлашганини айтди. Киев эса Германия ваъда қилган юзлаб ракеталар фақат 2027–2029 йилларда етказилишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Украина президенти Владимир Зеленский Яқин Шарқдаги ҳарбий кескинлик фонида Киевда Patriot ҳаво мудофаа тизимлари учун ракеталар танқислиги кучайганини айтди.
ZDF телеканалига берган интервьюсида у, агар Яқин Шарқдаги уруш узоқ давом этса, Украина учун қурол-яроғ янада камайишини билдириб, ҳозирги танқисликни “бундан ёмони бўлмайди” деб баҳолади.
Зеленский, шунингдек, Эрон атрофидаги можаро сабаб АҚШнинг эътибори Украинадан чалғияётганини ҳам таъкидлади.
Бу фон ортида Киев Германия ваъда қилган Patriot ракеталари тез орада етиб келмаслигини ҳам очиқ айтди. Украина мудофаа вазири Михаил Федоровнинг маълум қилишича, Берлин эълон қилган юзлаб ракеталар бўйича шартномалар тузилган бўлса-да, уларни етказиб бериш жорий йил охиригача эмас, балки 2027–2029 йилларда бошланади. Унинг айтишича, бу қарорлар келаси қишга эмас, узоқроқ даврга ҳисобланган.
Расмий ахборотда Германия томонидан Patriot тизимлари учун юзлаб ракеталар бўйича шартнома тузилгани, Испания эса Patriot тизимлари учун ракеталар етказиб бериши қайд этилган. Бироқ Киев учун асосий муаммо шундаки, бу ёрдамнинг бир қисми зудлик билан эмас, фақат кейинги йилларда етиб келади.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Зеленский ракеталар танқислигини, Подоляк Украина ҳудудлари қайтмаслигини тан олди
30 Март, 19:19
