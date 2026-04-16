ТИВ “Кабар” мухбири Тўланбой Қурбонов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ТИВ Қирғизистоннинг “Кабар” агентлиги мухбири Тўланбой Қурбонов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди. Журналист 1952 йилда Андижонда туғилган, Айтматов асарларини ҳам таржима қилган.
2026-04-16T11:22+0500
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Қирғиз Республикасининг “Кабар” миллий ахборот агентлигининг Ўзбекистондаги мухбири Тўланбой Қурбонов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди. ТИВ баёнотида айтилишича, тажрибали журналист кўп йиллар давомида икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатларни ёритишга муносиб ҳисса қўшган.Шунингдек, у қирғиз ва ўзбек халқлари ўртасидаги маданий яқинликни мустаҳкамлашга қаратилган таржима ишларида ҳам фаол қатнашган. Жумладан, буюк қирғиз адиби Чингиз Айтматов асарларини таржима қилган.ТИВ матбуот хизмати марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик изҳор этди.
тўланбой қурбонов, кабар, қирғизистон, ўзбекистон тив, андижон вилояти, журналист, чингиз айтматов, ҳамдардлик, хорижий мухбир, ўзбекистон
Ўзбекистон ТИВ “Кабар” агентлигининг Ўзбекистондаги мухбири Тўланбой Қурбонов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдириб, унинг икки халқ яқинлигига қўшган ҳиссасини қайд этди
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Қирғиз Республикасининг “Кабар” миллий ахборот агентлигининг Ўзбекистондаги мухбири Тўланбой Қурбонов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди.
ТИВ баёнотида
айтилишича, тажрибали журналист кўп йиллар давомида икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатларни ёритишга муносиб ҳисса қўшган.
Қайд этилишича, Тўланбой Қурбонов 1952 йилда Андижон вилоятида туғилган. У 2003 йилдан буён Ўзбекистон ТИВ ҳузурида доимий аккредитациядан ўтган хорижий журналист сифатида муҳим ижтимоий-сиёсий жараёнларни холис ва тезкор ёритиб келган.
Шунингдек, у қирғиз ва ўзбек халқлари ўртасидаги маданий яқинликни мустаҳкамлашга қаратилган таржима ишларида ҳам фаол қатнашган. Жумладан, буюк қирғиз адиби Чингиз Айтматов асарларини таржима қилган.
ТИВ матбуот хизмати марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик изҳор этди.