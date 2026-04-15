Беларусьда 4 минг гектар ер ижараси ва 60 минг тонна экспорт бўйича келишувлар имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Қашқадарё делегациясининг Беларусьга ташрифида 4 минг гектар ерни узоқ муддатли ижарага олиш, йилига 60 минг тонна қишлоқ хўжалиги маҳсулоти экспорт қилиш, туризм ва маданий алмашинувни ривожлантириш бўйича келишувларга эришилди.
2026-04-15T15:50+0500
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Қашқадарё вилояти делегациясининг Беларусьга ташрифи доирасида қатор иқтисодий ва гуманитар келишувларга эришилди, деб хабар қилди “Дунё” ахборот агентлиги.Сафар давомида ўзбекистонлик вакиллар Витебск вилоятидаги чорвачилик комплекслари ва савдо объектлари фаолияти билан танишди, шунингдек, маҳаллий раҳбарият билан ишлаб чиқариш занжирларини йўлга қўйиш масалаларини муҳокама қилди.Келишувларга кўра, “Asl Yuksalish Savdo” ва “Muborak qorako‘lchilik” корхоналари 4 минг гектар экин майдонини узоқ муддатли ижарага олади. Ушбу ер негизида йирик аграр лойиҳа амалга оширилиб, унинг биринчи босқичида 1 минг бош қорамол етиштириш режалаштирилган.Шунингдек, “Asl Yuksalish Savdo” Беларусьнинг йирик савдо тармоқларидан бири билан шартнома имзолаб, ҳар йили 60 минг тонна қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, жумладан қуруқ мевалар, дуккакли экинлар, полиз маҳсулотлари ва узум етказиб беришга келишди. Томонлар туристик бизнес вакиллари учун танишув сафарларини йўлга қўйиш, шунингдек, Қашқадарё вилояти театри жамоасининг Минскдаги гастролларини ташкил этишга ҳам келишиб олди.
қашқадарё вилояти, беларусь, витебск вилояти, 4 минг гектар, 1 минг бош қорамол, 60 минг тонна маҳсулот, қишлоқ хўжалиги, экспорт, туризм, театр гастроллари, минск
Қашқадарё вилояти делегациясининг Беларусьга ташрифи аграр лойиҳалар, маҳсулот экспорти, туризм ва маданий алоқаларни қамраб олган бир неча йирик келишувлар билан якунланди
