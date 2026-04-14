Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
Ўзбекистонда 1 апрель ҳолатига хорижий инвестиция иштирокидаги 19 072 та корхона фаолият юритмоқда. Қўшма корхоналар орасида Россия 911 та билан етакчи, Хитой ва Туркия эса кейинги ўринларни эгаллаган.
2026-04-14T19:24+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 19 072 та корхона фаолият юритмоқда.Шундан 4 392 таси қўшма корхоналар, 14 680 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир.Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 апрель ҳолатига уларнинг сони 911 та. Кейинги ўринларда Хитой 777 та ва Туркия 499 та қўшма корхона билан қайд этилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, хорижий инвестиция, хорижий сармоя, қўшма корхона, тўлиқ хорижий компания, россия, хитой, туркия, статистика
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сегментида Россия биринчи ўринни эгаллади, Хитой ва Туркия эса кейинги поғоналардан жой олди
